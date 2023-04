Pacha: "Lo de Gueye me pareció mano"

El lateral izquierdo del Cádiz CF Alfonso 'Pacha' Espino atendió a los medios en sala de prensa. "Intentamos todo, creo que el primer tiempo fue muy bueno por nuestra parte. En el segundo tiempo hubo algo de desorden después del cero a uno y con el cero a dos se termina el partido".

El equipo supera varias bajas. "Con tantas bajas parece que se queda corta la plantilla, aunque los jugadores que están jugando lo están haciendo bien".

El uruguayo lamentaba el fin de la racha como local: "Veníamos en buena dinámica pero nos tocó perder en un partido parejo. Debemos seguir compitiendo y sumar puntos".

Acción polémica de la mano. "Lo de Gueye me pareció mano, pero esto es como todo. No se puede hablar porque luego nos sancionan. Es raro, raro". Todo ello con el apoyo de la grada. "La gente me arropa y trato de dar todo en el césped.