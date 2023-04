Las razones de la derrota del Cádiz CF ante el Sevilla

El Cádiz CF perdió el duelo andaluz contra el Sevilla disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el primer sábado del mes de abril (27ª jornada de Liga). El 0-2 puso de manifiesto la dura realidad de un equipo amarillo que está abocado a sufrir en su permanente coqueteo con el descenso, del que no consigue alejarse aunque depende de sí mismo para conseguir el objetivo.

El varapalo del conjunto gaditano frente al cuadro hispalense fue más allá de la polémica actuación arbitral. Estas son algunas razones de la derrota en casa:

El enorme peso de las ausencias: En la alineación faltaron seis jugadores de los considerados titulares. No estuvieron los sancionados Jeremías Conan Ledesma e Iza Carcelén (sancionados), los lesionados Gonzalo Escalante, Brian Ocampo (no jugará más esta temporada) y Roger Martí, y tampoco Theo Bongonda después se su periplo internacional (participó en la última media hora). El Cádiz CF jugó con un once plagado de no habituales y se notó en un choque de máxima exigencia.

Regalos inconcebibles: El Sevilla exprimió al máximo los errores groseros de los anfitriones. En el primer gol, no había nadie al cuidado del primer palo en un saque de esquina. Ese fallo incomprensible acabó costando el gol. David Gil evitó el tanto directo de córner pero el balón, suelto dentro del área, lo cazó Ocampos para firmar el 0-1. Una segunda jugada cerca de la portería suele ser mortal de necesidad. El segundo gol fue casi peor. Un pase largo por alto en el saque de una falta que directamente no fue defendido, el esférico no fue despejado de cabeza como hubiese sido lógico, Bryan Gil fue el más listo y sirvió de primeras con el pie a En-Nesyri y el ariete hizo el resto. Demasiadas facilidades.

Nada en labores ofensivas: El encuentro cambió de guion y el Cádiz CF pasó de un planteamiento de corte defensivo a verse obligado a llevar la iniciativa en el juego en busca del empate. Fue entonces cuando se estrelló contra su inoperancia. Dispuso de alguna opción, pero le faltó puntería ante un adversario que se limitó a dejar pasar el tiempo tranquilamente en su parcela y explorar la vía del contragolpe.

Mal en las zonas determinantes: El equipo de Sergio González falló en las dos áreas, donde se deciden los partidos. No paró de pelear, pero con la lucha no fue suficiente para sumar al menos un punto. Concedió atrás y se cegó en ataque. A lo máximo que llegó fue a tirar al poste.