Horario y dónde ver en televisión el partido Cádiz CF - Mirandés

El Cádiz CF comienza la temporada 2025-26 el domingo 17 de agosto con el partido contra el Mirandés que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla. El calendario otorga al conjunto amarillo el papel de anfitrión en un inicio condicionado por un mercado de fichajes aún abierto que impide tener la plantilla al completo.

El objetivo general del Cádiz CF es quedar lo más arriba posible en una nueva campaña en la categoría de plata. El particular es empezar con una victoria en su feudo que le daría un plus de confianza. La pretemporada acaba después de más de un mes de preparación y llega la hora de la pelea por los puntos.

A la espera de la convocatoria, David Gil y Fali son bajas por problemas físicos. El portero lleva pocos entrenamientos después de dejar atrás una lesión de rodilla por la que fue operado en mayo. El defensa central se dañó en un amistoso.

Aunque el plantel aún no está definido en su totalidad (deben salir al menos tres jugadores y llegar otros tantos), Gaizka Garitano puede confeccionar una alineación con la que buscar el triunfo delante de una hinchada que espera lo mejor de su equipo. El club cuenta con 16.826 los abonados (según datos facilitados por la entidad).

Horario del partido Cádiz CF - Mirandés

El encuento entre el conjunto gaditano y la escuadra castellano-leonesa correspondiente a la jornada de apertura de LaLiga Hypermotion tiene como escenario el estadio Nuevo Mirandilla y está programado para las 19.30 horas (siete y media de la tarde).

Dónde ver el Cádiz CF - Mirandés

El partido entre gaditanos y burgaleses encuadrado dentro del primer capítulo liguero se puede ver en directo pro televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y operadores asociados como Movistar, Orange, Vodafone, Dazn. También puede seguir el encuentro mediante la narración online de Diario de Cádiz.