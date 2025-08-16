El Cádiz CF inscribe a Joaquín González un día antes del comienzo de la Liga

El Cádiz CF formalizó la inscripción de once futbolistas el pasado 14 de agosto peró dejó fuera a uno. El pasado jueves fue un día importante porque aparecieron en la web oficial de LaLiga Víctor Aznar, Moussa Diakité, Mario Climent, Sergio Ortuño, Álvaro García Pascual, Suso, Jorge Moreno, Yussi Diarra, Bojan Kovacevic, Iza Carcelén y Álex Fernández.

Joaquín González (24 años) no fue inscrito aunque por fin apareció su nombre en LaLiga el sábado por la tarde, un día antes del estreno liguero del conjunto amarillo. El medio canario, procedente del filial del Atlético de Madrid, fue uno de los primeros fichajes del verano pero ha sido el último en ser dado de alta por el club a la espera de nuevas incorporaciones.

Eso supone que el centrocampista, ya inscrito, es uno más en la plantilla aunque la duda es si está disponible para el primer partido del campeonato después de los problemas físicos que le frenaron durante la pretemporada. Eso sí, figuraba sin dorsal. En .el caso de que entre en la convocatoria, será suplente en el encuentro ante el Mirandés.