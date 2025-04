Horario y dónde ver en televisión el partido Cádiz CF - Elche

Cádiz/El Cádiz CF se quedó atrás de la pelea por el ascenso de manera casi definitiva y no tiene más remedio que centrarse en la lucha por la permanencia en la recta final de una temporada 2024-25 que será de todo menos buena. El conjunto amarillo dejó escapar la oportunidad de acercarse a las posiciones de play-off al ralentizar su marcha y sumar sólo un punto de los últimos nueve con una derrota (2-1) en Tenerife, un empate como local (0-0) frente al Eibar y el reciente varapalo (1-0) en el terreno del Deportivo de La Coruña.

La dinámica negativa depara la desagradable consecuencia de un inesperado acercamiento a la zona de descenso, de la que está a seis puntos desde la 14ª plaza. Con 45 en su cuenta, la lógica indica que no debería tener problemas para añadir cinco o seis más en los ocho capítulos restantes para alcanzar o superar los 50 y con ellos certificar de forma matemática la continuidad en Segunda División. No es que sea una misión ilusionante, pero hay que cumplirla sin alardear.

Pero la tarea aún no está cerrada y por tanto necesita la victoria en el partido contra el Elche correspondiente a la 35ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el sábado 12 de abril en el estadio Nuevo Mirandilla. El Cádiz CF encara el examen más complicado frente a un líder intratable que acumula tres triunfos seguidos y ha ganado cuatro de sus últimos envites en los que no ha conocido la derrota.

El equipo de Gaizka Garitano se encomienda a su fortaleza como anfitrión ya que no pierde en su hogar desde la llegada del actual entrenador (cuatro victorias y el mismo número de empates). Una dificultad añadida es el preocupante estado físico de Javier Ontiveros, que arastra molestias, no está al cien por cien y su participación no está asegurada. Es duda hasta última hora.

Tras el fiasco en Riazor, es posible que haya algún movimiento en la alineación más allá de la duda de Ontiveros. El reto es ganar mediante la solidez y la clarividencia en ataque que el equipo amarillo ha extraviado en los últimos tiempos.

HORARIO DEL PARTIDO CÁDIZ CF - ELCHE

El encuentro entre el cuadro gaditano y el conjunto franjiverde de la 35ª jornada de Liga en Segunda División se convierte en un duelo entre un equipo que busca la salvación lo antes posible y otro que quiere segur avanzando hacia el ascenso. El choque se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el sábado 12 de abril a partir de las 18:30 horas (seis y media de la tarde).

DÓNDE VER EL CÁDIZ CF - ELCHE

El envite entre gaditanos e ilicitanos que se juega el sábado en el santuario cadista se puede ver en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas, el canal Vamos de Movistar y Dazn. El partido se puede seguir además a través de la narración online de Diario de Cádiz.