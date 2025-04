El Cádiz CF, en una situación parecida a la de un traumático descenso

Cádiz/El Cádiz CF tenía dos posibilidades el pasado fin de semana en el marco de la 34ª jornada de LaLiga Hypermotion si se daban ciertos resultados: colocarse a seis puntos de la fase de ascenso o ubicarse a la misma distancia de la zona de descenso. Perdió (1-0) en el terreno del Deportivo de La Coruña, desperdició la última carta de engancharse a la pelea por el objetivo más ambicioso y se vio abocado a la desagradable lucha por evitar el descenso al quedarse a seis puntos de la 19ª posición.

La mala temporada del conjunto amarillo queda resumida en la situación a la que llega en la recta final de la campaña 2024-25: excluido de la contienda por subir a la élite y con la tarea pendiente de asegurar la permanencia matemática. Es el único de los tres descendidos que está fuera de la pugna que se libra en las alturas.

Las opciones de que el Cádiz CF baje a Primera Federación son mínimas. La lógica indica que el curso venidero competirá en la categoría de plata. Inquilino de la 14ª posición con 45 puntos, en teoría le bastan con sumar cinco o seis más en los últimos ocho capítulos del campeonato para alcanzar o superar la barrera de los 50 y confirmar su continuidad. El porcentaje de descenso está por debajo de un 5, pero el cadismo no se fía un pelo porque ya padeció una experiencia muy amarga hace algo más de tres lustros, ya en el siglo XXI.

El equipo amarillo se hallaba en una situación similar a la de ahora en la temporada 2007-08 y acabó con sus huesos en la entonces conocida como Segunda B. En aquel ejercicio de infausto recuerdo, el Cádiz CF estaba incluso mejor que ahora. Residía en el undécimo puesto con 45 puntos (como en la actualidad) en la 34ª jornada de Liga con una ventaja de ocho sobre el descenso, dos más de los que tiene en la recta final del curso 2024-25.

La salvación parecía que estaba hecha pero sólo sumo cuatro puntos (de 24) en los últimos ocho encuentros y se pegó un tortazo de aúpa. Venía de ganar dos partidos seguidos que habían aportado tranquilidad, pero en el tramo decisivo se metió un atasco fatal con cuatro derrotas y otros tantos empates y sufrió un traumático descenso que ahora sale a colación porque el Cádiz CF se halla en una tesirura parecida.

La permanencia en principio no corre peligro, pero se puede complicar hasta extremos insospechados si no la cierra de manera definitiva. Cuando antes finalice la tarea, mejor. Aquella lección histórica debe servir de aprendizaje para que el Cádiz CF no se vea afectado otra vez por una catástrofe.