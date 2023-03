La gestión de los últimos minutos, asignatura pendiente del Cádiz CF

El Cádiz CF se lleva tarea al parón de la Liga después de la 26ª jornada. El conjunto amarillo respira tranquilo porque llega al breve periodo de descanso fuera de la zona de descenso y durante las dos semanas sin fútbol tiene la oportunidad de reponer fuerzas y tratar de buscar solución a sus debilidades.

Las polémicas actuaciones arbitrales son un problema externo ante el que poco puede hacer un equipo que debe corregir lo que sí está en su mano, es decir, lo que está relacionado con el juego.

Los hombres de Sergio González se emplean como una sólida escuadra en los últimos tiempos, pero entre una cosa y otra no aprovecha para dar un impulso casi definitivo en la cruenta contienda por la permanencia.

El Cádiz CF podría transitar con placidez en la zona media con treinta y tantos puntos de no haber dejado escapar cuatro en las últimas dos jornadas. No sólo hubo errores arbitrales. El equipo no supo gestionar las ventajas por la mínima ante el Getafe y el Almería. No remató a sus oponentes con un segundo gol, dejó que el balón entrase en el área con peligro. Un poco más atrás queda la derrota en Sevilla (1-0) con un penalti en el 89.

El oficio que sí mostró en otras ocasiones le faltó en las dos citas más recientes. No paró el partido, no ganó suficientes segundos al cronómetro, permitió que los contrarios apretasen de lo lindo. El propio entrenador reconoce que puede haber una especie de psicosis con los minutos de prolongación.

¿Miedo a ganar? ¿Inseguridad cuando llegan los minutos definitivos? ¿Falta de concentración? La cuestión es que vuelan puntos importantes que estaban en la jaula, y además ante rivales directos. En el Cádiz CF esperan no tener que lamentarlo a final de curso.

La gestión de los últimos minutos es una tareas que el Cádiz CF encara durante el parón. Es un asunto mental y de desarrollo del juego. No está la cosa para hacer concesiones que se traducen en el regalo de puntos. Ganar es la única vía para conseguir la salvación y los amarillos se olvidan de vencer en las últimas citas en las que no pierde pero tampoco suma de tres en tres. Encadena tres empates seguidos