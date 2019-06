Con la cabeza en Mestalla, el corazón en Carranza y el alma en Italia para tratar de proclamarse campeón de Europa sub'21. Así está Manu Vallejo, el flamante nuevo jugador del Valencia. Piensa en 'ché' y suspira con hacer algo importante en el club de la capital del Turia.

"Tengo muchas ganas. El Valencia es uno de los grandes de España y en Europa igual, y con 22 años afronto este reto con muchas ganas. Estoy deseando empezar ya", afirma el chiclanero desde su concentración italiana, en una entrevista a Superdeporte. Manu Vallejo aclara que su salida del Cádiz ha sida plácida, con respeto y mucho cariño por parte del cadismo. "La gente se ha portado muy bien conmigo, no puedo tener queja. Ha entendido mi marcha y siempre me ha tratado espectacular; es verdad que lo han entendido y me desearon mucha suerte".

El atacante admite que el salto en su carrera es mayúsculo, tras estar en Tercera hace un año. "Es un salto muy importante para mí, tengo muchas ganas y mucha ilusión porque el Valencia es uno de los grandes del fútbol español y voy con la mentalidad de intentar demostrar lo que soy y espero que todo salga bien. Voy a poner mucho de mi parte para que así sea", añadiendo que cuando apareció el nombre del club valenciano apenas tuvo dudas. "No me hizo falta consejo para dar el 'sí' a un club como el Valencia. Lo tuve bastante claro".

La buena campaña efectuada con el Cádiz despertó el interés de diversos conjuntos de la élite española, aunque el Valencia es el que llegó más lejos. Manu admite que desde un primer momento supo del interés. "Fue a principios de enero cuando me comentaron la situación del Valencia y fue todo muy rápido. Yo no me lo pensé porque sabía que era una oportunidad que tenía que aprovechar. Todo fue rápido y bien, que es lo importante". Como no podía ser de otra manera, Álvaro Cervera le dio buena cuenta del equipo 'ché', en el que él jugó en su etapa de futbolista. "El míster siempre me habló muy bien del Valencia. Él vive por allí y me ha contado donde suelen vivir los jugadores. La verdad es que todas son buenas expectativas", reconoce ilusionado.

Máxima ambición: Quedarse en el Valencia

Sabe que mucha de la información que le ha llegado a Marcelino pasa por los vídeos y los informes, lo que le lleva a decir lo siguiente: "Tengo ganas de llegar y demostrar quien soy yo. Al final ellos me habrán visto mucho y sabrán cómo juego y cómo soy, pero mi intención es ir allí y demostrar lo que soy". A pesar de que no ha hablado aún con el entrenador del Valencia, el atacante chiclanero tiene fe ciega en poder convencer a Marcelino para ser al final uno de los delanteros de la plantilla, por lo no quiere hablar de cesiones. "A mí me firma el Valencia y yo lo que más quiero es jugar en el Valencia. Es uno de los equipos más grandes de España y para mí sería muy bonito con 22 años jugar en el Valencia. Voy a poner todo de mi parte para quedarme y después tendrán que decidir. Si por mí fuese no me plantearía la cesión, pero al final es el club el que tiene que decidir".

La competencia que tendrá la lleva con máximo respeto pero trata de sacar la lectura más favorable. "Rodrigo, Gameiro, Santi Mina... son jugadores muy 'top'. Son futbolistas acostumbrados a marcar muchísimos goles todos los años y seguro que voy a aprender muchísimo por estar con ellos. Soy consciente de la competencia. Un equipo como el Valencia tiene que estar repleto de jugadores buenos como ya los tiene. Al final la competencia hace mejor al equipo", advierte.

En la entrevista también habló del Cádiz y de lo sucedido en el tramo final de la campaña. "Hicimos una buena temporada con un final agridulce. Nos tenemos que quedar con que la temporada fue buena, aunque terminó de la manera que quizás no fue la que merecíamos. El fútbol tiene estas cosas y hay que asimilarlo". Palabras de un gaditano de Chiclana que abre las puertas del Valencia con el deseo de hacer algo grande entre los mejores del fútbol español.