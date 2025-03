Garitano: "El segundo tiempo se nos puso más para ganar que para perder"

Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, se lamentaba en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López de la derrota de su equipo y de las sensaciones poco favorables de la primera parte, que es lo que menos gustó al preparador vasco.

Balance de lo acontecido contra el Tenerife. "La verdad que ellos han estado mejor que nosotros en el primer tiempo. Vino el empate y quisimos buscar el segundo, pero en esa jugada cuando mejor estábamos nosotros llegó el segundo gol. Creo que hemos hecho méritos para más", explicaba Garitano antes de agregar que "por lo realizado en el segundo tiempo, podíamos haber sacado un resultado mejor, pero no ha podido ser".

¿Frenazo a las aspiraciones de 'play-off'? "Cuando llegamos, cogimos al equipo en descenso y ahí estamos remando. Es el segundo partido que perdemos en mucho tiempo. La reacción ha sido buena y hemos hecho un buen segundo tiempo pero no ha podido ser".

Un rival que puede haber sorprendido. "Conocemos los futbolistas que tiene el Tenerife. Es un equipo hecho para estar arriba, no en descenso. Está compitiendo muy bien los partidos. No hemos entrado bien y ellos han entrado mucho mejor. En el segundo tiempo estuvimos mejor pero ya digo que no ha podido ser".

Soluciones fallidas desde el banquillo del Cádiz CF. "Tenemos problemas en las bandas. Ahora mismo no tenemos extremos puros. Las lesiones de Brian (Ocampo) y Dela (De la Rosa). Pese a todo, hemos llegado y hemos hecho ocasiones. Y cuando mejor estábamos jugando y buscábamos la victoria, ha llegado ese segundo gol. Hemos estado mejor en el segundo tiempo, pero en el primero ha estado el Tenerife mejor que nosotros", reconocía.

Para acabar, se le cuestionaba por la influencia del fuerte viento, respondiendo que "el viento no es excusa porque es igual para los dos equipos". "En el primer tiempo no hemos dado lo que requería el partido y ellos también juegan y los futbolistas que ellos han sacado del banquillo son top de la categoría. Es una pena porque el partido en el segundo tiempo se nos puso más para ganar que para perderlo pero también ellos juegan".