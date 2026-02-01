Garitano: "La calidad del equipo no está ahora mismo en el campo"

Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, trataba de encontrar explicaciones a la derrota de su equipo en el estadio de El Alcoraz (1-0), donde ha cosechado el tercer traspié consecutivo y deja al equipo en tierra de nadie a efectos clasificatorios.

Análisis del choque. "El partido ha sido igualado, pero hemos cometido un error muy grave en el gol que nos han hecho y luego hemos tenido que ir al remolque", apuntaba el preparador vasco antes de añadir que "esa acción ha marcado el devenir del partido". El técnico del conjunto gaditano estaba convencido de que su equipo tuvo opciones de empatar, aunque finalmente no logró materializarlas.

Discrepaba en cuanto a la superioridad del equipo aragonés en el cómputo general del choque. "No creo que nos hayan superado en casi todos los conceptos", reconociendo dificultades en aspectos concretos del juego: "Ellos son más fuertes en el duelo y en el juego aéreo. Ahí sí nos han superado y hemos tenido problemas atrás para sujetar ese tipo de acciones".

Las ausencias, numerosas e importantes. "Tenemos bajas importantes. La calidad del equipo ahora mismo no está en el campo, la tenemos lesionada, sancionada o con problemas. El equipo está compitiendo con lo que podemos", por lo que hizo hincapié en la necesidad de recuperar a jugadores importantes que no estuvieron disponibles en Huesca.

En la parte final de su intervención, el entrenador del Cádiz CF tiraba de un discurso sencillo y directo para definir el encuentro. "Ellos han metido un gol y nosotros no. Hemos podido empatar, pero no lo hemos conseguido. Cuando el contrario hace un gol y tú no eres capaz de hacerlo, no hay mucho más que decir".