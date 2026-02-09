Ex jugador del Cádiz CF postula al Castellón como candidato al ascenso

Mientras el Cádiz CF cotiza a la baja en los últimos tiempos, otros rivales van hacia arriba y se postulan como candidatos a la gloria. Desde que el Castellón perdió 2-0 en el estadio Nuevo Mirandilla (doblete de Dawda Camara que entonces sí estuvo acertado) en la cita de la 19ª jornada, camina imparable con una magnífica racha de cuatro victorias y un par de empates (14 puntos de 18). Es el equipo que más suma en la segunda vuelta con diez puntos de doce.

El cuadro albinegro, que el domingo 8 de febrero goleó al Real Valladolid (0-4) en su propio campo para asentarse en la zona de ascenso directo a Primera División, ha conseguido 43 de los 60 puntos que se han puesto en juego desde la llegada de Pablo Hernández a su banquillo.

En los veinte partidos que ha disputado el equipo con Pablo Hernández al frente suma trece triunfos, cuatro empates y tres derrotas, con 36 goles a favor y 15 en contra. Los 43 puntos obtenidos suponen el 71,6% de los puntos que se han puesto en juego. El entrenador fue futbolista del Cádiz CF en la segunda parte de la temporada 2006-07 en la categoría de plata. Era un jugador de ataque y con los amarillos participó en 22 encuentros oficiales en los que marcó cuatro goles.

Pablo Hernández se hizo cargo del equipo 'orellut' el 16 de septiembre de 2025 tras disputarse la quinta jornada, después de que el Castellón solo sumara dos puntos con el neerlandés Johan Plat en el banquillo y cayera a la penúltima posición de la clasificación.

El ex futbolista internacional, que estaba desde el verano de 2024 al frente del filial albinegro en Segunda RFEF como primera experiencia en los banquillo, asumió el cargo primero de forma interina y después, en noviembre, y con el equipo en plena ascensión fue ratificado de manera definitiva. En el Castellón milita el extremo Awer Mabil, que vivió en el Cádiz CF su primera experiencia en el fútbol español.