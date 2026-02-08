Álex tira de tópico: "Hay que ponerse el mono de trabajo cuanto antes"

Álex Fernández compareció ante los medios tras una nueva derrota en casa y dejó un mensaje claro respecto al Cádiz CF: toca apretar los dientes, volver a competir mejor desde el inicio y centrarse en el objetivo prioritario de la temporada. El jugador reconoció el mal momento del equipo, especialmente en los primeros minutos de partido.

"Llevamos cuatro derrotas y otra vez en casa. Los primeros minutos han sido desconocidos", admitió con franqueza. Aun así, el centrocampista considera que todavía hay espacio para la reacción: "Hay margen de maniobra, pero deberíamos haber dado la vuelta a esta situación hace semanas. Hay que ponerse el mono de trabajo cuanto antes".

Álex recordó la filosofía que ha guiado al club en los últimos años. "Primero hay que conseguir los 50 puntos y después soñar. Esa es la frase que nos ha llevado lejos como club", señaló. En ese sentido, fue contundente: "A día de hoy hablar de algo más que no sea llegar a los 50 puntos sería un error enorme".

El capitán insistió en que el equipo compite, pero necesita resultados cuanto antes. "Hay que revertir esta situación. Se compite, pero no llegan los resultados. Tenemos que volver a ganar. Primero los 50 puntos y, si después hay margen de maniobra, ilusión y puntos, iremos a por todas".

En el plano anímico, el pivote del Cádiz CF reconoció que el vestuario está afectado. "El grupo está tocado. Son chicos muy jóvenes que juegan para un club con una masa social enorme y con mucha presión", explicó. A pesar de ello, se mostró confiado en la respuesta del grupo: "Conociendo al equipo, vamos a darle la vuelta y terminar bien el año".

Por último, Álex puso el foco en el crecimiento de los más jóvenes. "Tenemos que empujar a los chicos jóvenes y que aprendan lo que es el Cádiz", concluyó.