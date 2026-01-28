El ex del Cádiz CF que rechaza a Cervera para volver a casa

Ya es una realidad. Aitor García vuelva a casa. El Recreativo de Huelva hace oficial la llegada del extremo onubense que regresa al Decano después de dejar la entidad albiazul en la temporada 2012/13. Aitr tiene pasado en el Cádiz CF en las campañas 2016-17 y 2017-18, ambas en Segunda División.

El club blanquiazul informa de que "ha llegado a un acuerdo con Aitor García para que el extremo izquierdo se convierta en nuevo jugador del Decano del Fútbol Español".

"El futbolista, nacido en Gibraleón, ya jugó en el RC Recreativo, en escalafones inferiores y en el primer equipo, logrando anotar un gol en su debut en la temporada 2011/2012. La pasada campaña, en la máxima categoría del fútbol griego, jugó once encuentros y sumó dos asistencias", publicó el club.

Aitor García llega un 28 de enero, mismo día que anotó su primer gol con la camiseta del Decano, en la temporada 2011/12 en Segunda División, en el encuentro ante el Real Murcia.

El experimentado atacante regresa al Recre tras una larga trayectoria y después de pasar por el filial del Celta de Vigo, el Mérida o el Cádiz CF, el Real Sporting, entre otros. Además de su paso por el fútbol mexicano y recalar en las filas del FC Juárez, la liga catarí al ser jugador del Al-Khor; y su última experiencia en la Super Liga Griega con el Atromitos.

Con su incorporación ya son tres las que ha efectuado el Recreativo en este mercado de invierno. El fichaje de Aitor García se suma a los de David Alfonso y Xabi Domínguez.

En este mercado de invierno el ex cadista sonó para el Tenerife de Álvaro Cervera, pero finalmente se ha decantado por su vuelta a casa para ayudar al Recre a recuperar un lugar en la tercera categoría nacional.