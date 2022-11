Un ex del Cádiz CF que no cambia de 'color'

No corren buenos tiempos para Florin Andone. El atacante ex del Cádiz CF forma parte esta temporada de la UD Las Palmas, aunque las cosas no ruedan bien en el equipo de las Islas Afortunadas. Es el delantero que menos se deja ver por el césped en partido oficial y, de nuevo, los problemas físicos se cruzan en su camino.

El ariete rumano, fichado por el club insular el 1 de septiembre a unos minutos del cierre del mercado, recaló en el proyecto con el aval de David Rodríguez 'Deivid', asistente de la dirección deportiva, volvió a jugar este fin de semana después de no hacerlo desde el partido ante el Cartagena (23 de octubre).

Lleva un gol después de 16 jornadas en las que acumula 159 minutos en cinco partidos (tres como titular), si bien en ninguno de ellos ha jugado más de 45 minutos, que es otro dato a tener en cuenta y que no contribuye para pensar que su estado físico sea el mejor.

En tres ocasiones ejerció de titular ante el Lugo en el Anxo Carro, pasó desapercibido, ante la Ponferradina, que mostró su arista de combate con un tanto de fe -le tocó en la espalda tras una salida kamikaze de Amir Abedzadeh- y este pasado fin de semana contra el Levante.

Un ariete que llegó con el cartel de estrella para la Segunda División A y que durante su puesta de largo como jugador de la UD Las Palmas, dijo que "no me he olvidado de marcar goles". Otros compañeros de ataque como Sandro Ramírez (420 minutos) también lleva una diana y Jonathan Viera (949 minutos) tres, mientras que Marc Cardona (806 minutos) sigue de pichichi con cinco tantos.

Tras su primera participación de amarillo ante el Leganés -jugó siete minutos- se conocía su primer percance muscular. El jugador Florin Andone presentaba una distensión en el bíceps femoral izquierdo, producida al finalizar el partido ante el conjunto madrileño. Y minutos antes del desplazamiento a Huesca se conocía el segundo percance muscular. El delantero no entraba en la lista por unas molestias en el cuádriceps derecho.

Llegó del Brighton de la Premier League -lo tuvo cedido en el Cádiz CF la pasada campaña- sin completar una pretemporada de plenas garantías. Tras encadenar tres encuentros de baja, fue suplente ante el Ibiza y no participó (0-0). Luego encadenó 104 minutos en tres contiendas, ante el Lugo (45') y Ponferradina (45') de titular, los 14 minutos ante el Cartagena y 46 en el campo del Levante hasta que fue sustituido en el descanso.