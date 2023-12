Esperpento: Víctor Chust es sancionado al no estimar Competición las alegaciones del Cádiz CF

El error del colegiado Jesús Gil Manzano al expulsar a Victor Chust pasada la media hora del encuentro entre el Celta y el Cádiz CF (15ª jornada de Liga) depara consecuencias nada buenas para el futbolista y para el club afectado.

Nadie es capaz de poner coto a una equivocación. El análisis es prácticamente unánime por parte de especialistas en diversos medios nacionales: Víctor Chust no debió ser expulsado primero porque no cometió falta sobre Iago Aspas y segundo porque en el caso de que hubiese existido esa falta no evitó una ocasión manifiesta de gol como reflejó el árbitro en el acta.

El error se extiende ahora hasta el órgano disciplinario. El Comité de Competición acordó el martes 5 de diciembre castigar con un partido de suspensión al central del conjunto amarillo, al que además impone una multa accesoria de 600 euros, mientras que al club le caen otros 350. La realidad es que Víctor Chust reciba una sanción por nada. Nadie subsana el error. El Comité no entra en la interpretación realizada por el colegiado.

El club había presentado alegaciones basadas en la inexistencia tanto de la falta como de una ocasión manifiesta de gol. Pero Competición no anula la roja al considerar que no hay un error manifiesto en la descripción arbitral de la acción.

¿Por qué el órgano que decide sobre las sanciones no deja sin efecto la expulsión? Explica que "es doctrina reiterada de este Comité de Competición que se trata de un extremo que le corresponde valorar al equipo arbitral, evidentemente mejor situado para apreciar dicha existencia. Por lo demás, tampoco en este caso las imágenes aportadas al expediente logran demostrar de modo indiscutido que no hubo sujeción, por lo que este Comité de Disciplina no puede sino concluir, de nuevo, la inexistencia de un error material manifiesto".

El Cádiz CF había presentado alegaciones también para pedir la invalidación de la tarjeta amarilla que vio Iván Alejo, pero el Comité las desestimó por las mismas razones.