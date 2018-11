El entrenador llega a las 50 victorias con el Cádiz CF

La victoria del Cádiz CF (1-3) en el terreno del Córdoba no es una victoria cualquiera. No es una más. Además de sumar tres puntos de relevancia que le sirven para alejarse de la parte trasera de la clasificación y acercarse un poco más a la zona de fase de ascenso a Primera División, el triunfo adquiere un valor simbólico porque se trata del número 50 que consigue Álvaro Cervera como entrenador del conjunto amarillo. No se alcanza esa cifra redonda todos los días.

Fue en el partido oficial número 121 dirigido por el inquilino del banquillo cadista cuando alcanzó el medio centenar de victorias, que se reparte en las cuatro temporadas que acumula desde que aterrizó en la recta final de la 2015/16 hasta la actualidad. El balance de Cervera ofrece un saldo positivo. El Cádiz ha ganado con él un 41,3 por ciento de los encuentros que ha disputado con el entrenador que hace dos años y medio guió al equipo en su esperada fuga de Segunda División B. Ha empatado 40 y perdido 31. Eso supone que el Cádiz no ha sido derrotado en un 74,3 por ciento de esos partidos. Sólo pierde uno de cada cuatro duelos.

Las 50 victorias se distribuyen en 38 obtenidas en la Liga, seis en la Copa del Rey y otras tantas en los dos play-off en los que ha participado el Cádiz con Cervera al mando del vestuario. Un total de 29 triunfos los consiguió en el estadio Carranza y 21 los atrapó a domicilio.

El míster se incorporó en la recta final de la campaña 2015/16, con sólo cuatro jornadas de Liga por delante y el desafío del play-off. El equipo ganó seis partidos de diez –cinco correspondientes a la fase definitiva- y ascendió después de seis largos años de condena. En la 2016/17, la del deseado regreso a la categoría de plata, la cosecha fue de 17 de triunfos -16 de Liga y uno del play-off- en 46 compromisos –no se contabiliza el encuentro copero en el que el Cádiz eliminó al Levante porque el choque acabó con empate después de la prórroga y el cruce se resolvió en la tanda de penaltis-. La irrupción del equipo amarillo en la división de plata quedó rubricada con un excelente quinto puesto y el billete de acceso a la fase de ascenso a Primera –eliminado por el Tenerife en la ronda inicial-.

En la temporada 2017/18, la escuadra de Cervera llegó a las 19 victorias en 48 envites, de las cuales 16 las firmó en el campeonato liguero y tres las abrazó en la Copa, incluido aquel histórico 3-5 frente al Betis en el Benito Villamarín. El equipo pasó más de media Liga instalado en la zona de play-off, de la que se cayó en la última jornada para finalizar en la novena posición con los mismos 64 puntos del curso anterior.

En la 2018/19, que camina ya hacia su ecuador, el balance hasta la fecha es de cinco triunfos en el torneo liguero y otros tres en la Copa del Rey que permiten llegar hasta los 50 en la era Cervera.

El técnico supera con creces los resultados que logró durante su etapa en el Tenerife, la más larga antes de su extenso recorrido en el Cádiz, aún abierto. En los 110 partidos oficiales que dirigió al conjunto chicharrero durante tres temporadas, las victorias se quedaron en 43.