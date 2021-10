El emotivo vídeo de la afición del Cádiz CF para apoyar a Cervera

El Cádiz CF no atraviesa su mejor momento. Quizás sea su etapa más delicada desde su regreso a Primera División. No ha arrancado bien la temporada 2021/22, con un balance de una sola victoria en nueve jornadas y ubicado en la 16ª posición de la clasificación con 7 puntos, dos por encima de la zona de descenso.

Ya es sabido en el mundo del fútbol que cuando los resultado no acompañan las miradas van dirigidas al entrenador. Álvaro Cervera recorre su séptima campaña como responsable del banquillo cadista después de haber logrado dos ascensos. Sacó al equipo de Segunda División B y lo llevó hasta la máxima categoría, en la que igualó el mejor puesto de la historia del club con la 12ª plaza.

La irregular trayectoria que mantiene el conjunto gaditano en la temporada que ahora está en marcha ha llevado a un numeroso grupo de aficionados cadistas repartidos por toda a España a granar un vídeo de algo más de siete minutos de duración en el que muestran su apoyo a Cervera. Un mensaje de ánimo lleno de optimismo y de reconocimiento. La gente le tiene cariño a Cervera por lo todo lo que está haciendo por el equipo amarillo desde su llegada en abril de 2016.

Desde la peña Cadistas de Traca, con sede en Valencia, explican la iniciativa: "Unos cuantos aficionados cadistas nos hemos puesto de acuerdo y hemos querido mandarle este mensaje a nuestro entrenador Álvaro Cervera. Un mensaje de optimismo de cara al futuro".

Unos cuantos aficionados cadistas nos hemos puesto de acuerdo y hemos querido mandarle este mensaje a nuestro entrenador Álvaro Cervera. Un mensaje de optimismo de cara al futuro 👓🇺🇦⚽️💛💙@Cadiz_CF #TodosConCerverahttps://t.co/VSoRCwnOrp — Cadistas de Traca (@PCadistaDeTraca) October 22, 2021

El futuro inmediato es el partido contra el Deportivo Alavés que se disputa el sábado 23 de octubre en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza). Un encuentro importante al ser el cuadro vitoriano uno de los pocos que va por debajo del Cádiz CF en la tabla (penúltimo con res puntos) y por tanto ser un rival directo en la pelea por la permanencia en la élite del fútbol español.