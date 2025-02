La dura respuesta del secretario técnico del Cádiz CF a Diakhaby

Cada cierto tiempo, vuelve a salir a la luz aquel episodio que acabó en nada cuando el jugador del Valencia Mouctar Diakhaby denunció sufrir un insulto racista por parte de Juan Cala durante el partido de Liga entre el Cádiz CF y el conjunto ché disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el 4 de abril de 2021. Nunca se llegó a demostrar la existencia de tal insulto aunquede ve en cuando el zaguero valencianista habla de aquello como hizo esta misma semana, en febrero de 2025 (casi cuatro años más tarde).

Lo último que ha dicho Diakhaby es que "sentí que cuando pasó mi caso, LaLiga no actuó como debería hacerlo y cuando eran otras personas sí que investigan y le meten más -interés- y el presidente de LaLiga no sale a decir cosas raras. Me sentí no defendido. Cada caso es diferente y cuando pasan cosas hay que decir cómo pasan. Para mí son casos de racismo en diferentes épocas y en diferentes lugares. A Vinícius fue un aficionado y en el mío fue un jugador. Es diferente, no se debe comparar".

Tanto es su enfado que unas semanas después, tras el episodio Vinicius, LaLiga creó la campaña contra el racismo y Diakhaby no posó. Un gesto claro al entender que le habían dejado solo en su denuncia contra Juan Cala, que ahora, una vez retirado como futbolista, es secretario técnico del Cádiz CF. El defensa valencianista indicó que "ahora no te sabría decir si me pondría o no. Pero yo en ese momento sentí que en mi caso LaLiga no actuó como debía. Y cuando son otras personas investigan y se involucran más. El presidente de LaLiga no sale a decir cosas raras. En cosas así no me metería detrás de la pancarta para ser el chico que está de acuerdo con eso, con lo que están haciendo. Actuar mejor. Yo no me sentí protegido y por eso no me puse con esa pancarta. Solo eso", finalizaba el zaguero.

Las últimas declaraciones de Diakhaby han sido respondidas por Juan Cala. El ex futbolista y actual secretario técnico del Cádiz CF se expresó a través de cuenta de X (antes twitter) con un contundente mensaje el viernes 14 de febrero en el que empléo las palabas mentira y falsedad. El mensaje es el siguiente: "La verdad no necesita defensa, pero la mentira sí necesita ser repetida para intentar parecer real. Se demostró la falsedad de ciertas acusaciones, pero algunos siguen anclados en el pasado. Quien vive de la mentira, queda retratado solo".