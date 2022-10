Dos jugadores del Cádiz CF recuperados para el partido contra el Atlético de Madrid

El Cádiz CF está teniendo toda la semana para preparar el importante partido contra el Atlético de Madrid de la 12ª jornada de Liga que se disputa el sábado 29 de octubre en el estadio Nuevo Mirandilla.

El entrenador del conjunto amarillo, Sergio González, ya sabe que no puede contar para la cita con Iza Carcelén y Rubén Alcaraz, sancionados el miércoles por el Comité de Competición tras haber sido expulsados en el encuentro ante el Rayo Vallecano. Tampoco podrá estar Joseba Zaldua, baja durante los próximos meses tras sufrir una grave lesión en su rodilla derecha.

El inquilino del banquillo cadista pierde jugadores para el próximo fin de semana pero recupera a otros. David Gil ya se entrena después de perderse los tres últimos partidos por lesión y regresará a la convocatoria si completa todas las sesiones de la semana. Como es habitual, el cancerbero madrileño será suplente ya que Jeremías Conan Ledesma es fijo en la portería.

Iván Alejo también se ejercita con sus compañeros una vez recuperado de una microrrotura fibrilar que le impidió estar disponible en los dos compromisos más recientes. El extremo era titular hasta que se vio obligado a parar por una pequeña lesión, pero ya está listo para volver a pelear por el puesto.

Si no surgen contratiempos en las próximas sesiones, Alejo podrá formar parte de la lista y la única duda será si entra o no en el once inicial en el choque contra la escuadra colchonera. El míster tendrá que elegir para las banas entre Alejo, Brian Ocampo, Theo Bongonda, Awer Mabil y Rubén Sobrino. Este último puedee actuar en punta o como extremo.