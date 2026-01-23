Dilema en el centro del campo del Cádiz CF

El Cádiz CF prepara a fondo el encuentro contra el Granada con la intención de retomar enseguida la senda de la victoria extraviada el pasado fin de semana con la derrota (1-0) sufrida en el terreno del Albacete Balompié. El cuerpo técnico y los jugadores apuran al máximo y tienen previsto entrenarse el mismo día del partido, el sábado 24 de enero. El pitido inicial del duelo andaluz es a las 21:00 horas en el estadio Nuevo Mirandilla y la sesión está programada para las 10:15 en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

No hay otro objetivo que no pase por un triunfo después del reciente varapalo en el Carlos Belmonte. Gaizka Garitano busca el maximo rendimiento colectivo e individual de sus pupilos y debe decidr una alineación que a priori experimentará pocas modificaciones y si es que hay alguna.

El técnico puede contar en principio con Moussa Diakité, que se perdió por sanción (acumulación de cinco amonestaciones) el envite ante los castellano-manchegos. El maliense es una pieza fundamental en la función de la destrucción en el centro del campo, pero ahora Gaizka Garitano debe decidir si da continuidad a Joaquín González, titular en Albacete, o devuelve a once a Diakité. Parece poco probable que los dos coincidan de salida al tener ambos un perfil defensivo. Todo apunta a que uno de los dos formará pareja con Sergio Ortuño, fijo en la medular en los últimos meses.

Si se mantiene la secuencia, la lógica indica que el medio africano recupera su plaza en la media. Ha sido titular en 17 de los 20 partidos de Liga en los que ha participado. Sólo ha dejado de jugar en dos compromisos: uno por sanción (ante el Albacete) y otro por decisión técnica contra el Burgos, resuelto con una clata derrota (1-3) en casa. Las cifras reflejan que cuando el maliense no juega el equipo amarillo pierde, aunque también ha sufrido derrotas con él en el campo.

Moussa Diakité es uno de los jugadores más destacados del Cádiz CF que a sus 22 años y en pleno crecimiento como futbolista tiene una gran proyección. De hecho, no es descartable que el próximo verano salga traspasado si mantiene su buen rendimiento y el club y el propio jugador reciben una oferta atractiva.