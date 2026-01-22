Las soluciones del Cádiz CF tras la grave lesión de Tabatadze

El Cádiz CF sufre un serio revés en el ecuador de la campaña 2025-26. El destino es caprichoso. Iuri Tabatadze debutó y además con un gol que otorgó la victoria (2-1) a los amarillos en el partido contra el Albacete de la tercera jornada de Liga, y cuatro meses y medio después, sufrió una lesión de gravedad en el encuentro frente a la escuadra castellano-manchega que puso fin a su participación en lo que resta de la presente temporada.

El extremo se rompió el ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha y tiene que pasar por el quirófano para ser intervenido antes de comenzar un largo periodo de recuperación con la mente puesta ya en el curso 2026-27.

No se trata de una baja cuaqluiera. Es un duro varapalo para el Cádiz CF, que se queda sin su máximo goleador que apuntaba a una proyección de una docena de tantos al final del campeonato tras haber marcado seis en la primera vuelta pese a ejercer el papel de suplente.

El georgiano se pierde el tramo decisivo del torneo en el que su equipo gaditano se juega sus opciones de lograr un puesto de ascenso de manera directa o el billete para disputar las eliminatorias.

La lesión de Tabatadze se produce justo en pleno mercado invernal de fichajes, con margen para tomar decisiones. La entidad cadista debe determinar ahora qué camino sigue.

Hay dos soluciones. Una pasa por no reforzar la banda derecha y tirar con los efectivos que ya forman parte de la plantilla. Para ese costado están José Antonio de la Rosa (titular en los últimos tiempos) y Suso cuando esté recuperado de su lesión en el sóleo (es posible que pueda volver a competir el próximo mes de febrero). Por esa zona también puede desenvolverse Antoñito Cordero como ya hizo en el Carlos Belmonte cuando Tabatadze tuvo que abandonar el terreno de juego. El propio Jerónimo Dómina también puede actuar en banda en caso de necesidad. Las opciones son variadas.

Para el lado izquierdo del ataque están Javier Ontiveros y Brian Ocampo si el uruguayo no cambia de aires en enero y llega hasta el final de su contrato, que expira el próximo 30 de junio.

Hay otra solución que pasa por apuntalar la banda afectada. En el caso de que el Cádiz CF decida cubrir la baja de Tabatadze, la misión no parece nada sencilla porque se trata de suplir al máximo goleador del conjunto amarillo. No es fácil dar a mitad de curso con un buen futbolista de banda que además tenga gol.