La difícil situación de Sobrino y Vallejo

Hay dos actores secundarios en el 'caso Cala-Diakhaby' que están viviendo la actual situación del enfrentamiento entre los dos clubes en una situación incómoda. Son los casos de Rubén Sobrino y Manu Vallejo; el primero de ellos pertenece al Valencia y está cedido en el Cádiz CF, mientras que el segundo, gaditano de Chiclana, juega en el equipo de Mestalla tras un intenso ciclo en la cantera y el primer conjunto amarillo.

La prudencia es recomendable en estos casos, si bien el presente marca una pauta y en ella Sobrino está obligado a respaldar a su compañero Juan Cala. Tiene que creer en lo que dice el sevillano. Precisamente a Cala le preguntaron en la rueda de prensa por la compleja situación del jugador cedido por el Valencia. "Rubén Sobrino me dice lo mismo que todos los compañeros. Cuando pasó todo, reuní a los compañeros en el vestuario y recibí el mismo apoyo de él y de los demás. Les dije que había que salir a jugar y a ganar el partido", como finalmente hicieron.

Rubén Sobrino no ha salido públicamente a manifestarse sobre lo sucedido en el Ramón de Carranza el pasado domingo, y difícilmente vaya a suceder eso mientras esté el tema tan fresco. Propiedad del club che y a préstamo en el Cádiz CF hasta el próximo 30 de junio, asiste con respeto a lo acontecido y hace piña junto a la plantilla de la que forma parte hasta que finalice la presente temporada 2020-21.

También Manu Vallejo cierra filas, en su caso alrededor de Diakhaby, viéndose obligado a dejar a un lado su condición de gaditano y ex cadista. El atacante chiclanero siempre es respetuoso, cariñoso y cercano con sus manifestaciones hacia equipo en el que creció como canterano y donde dio el salto a la plantilla profesional.

Posiblemente no le agrade todo lo que escuche dentro y fuera del vestuario pero tiene que defender la verdad de su compañero, que es también la que pelea el club che en los despachos. Tampoco parece probable que Manu Vallejo vaya a salir en comparecencia de prensa por el aluvión de preguntas comprometidas que le podrían caer al bueno del chiclanero.

A Manu no le pilló en el terreno de juego el incidente, ya que estaba en la Tribuna junto al resto de reservas de su equipo. Eso sí, estuvieron en el interior de la grada por si finalmente no se reanudaba el choque y debían bajar a a vestuarios. Con gesto serio e incluso de preocupación, el regreso del ex amarillo a su tierra y al estadio en el que explotó como profesional no fue el más deseado por este suceso y por la derrota.

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, también con pasado cadista, dio una de cal y otra de arena al acabar el encuentro: "He estado dos temporadas en el Cádiz, y estoy dolido por lo que nos afecta pero también creo que este club es un ejemplo en muchas cosas y esto es un borrón que ha sucedido".