Diakhaby vuelve a montar otro numerito ante el Cádiz CF

El Cádiz CF arañó un empate (0-0) en el terreno del Valencia el pasado domingo 3 de abril (30ª jornada de Liga). Un punto que le sirve para seguir peleando por la permanencia en Primera División. Se aleja un poco más del descenso a falta de ocho capítulos para el desenlace del campeonato.

El cero a cero mantuvo la incertidumbre hasta el pitido final. Cuando el partido estaba a punto de acabar, el cadista José Mari fue expulsado al ver la segunda cartulina amarilla en el minuto 95.

Cuando Isidro Díaz de Mera Escuderos mostró la tarjeta roja al roteño, entró en escena Mouctar Diakhaby para montar su numerito, algo habitual cada vez que juega contra el Cádiz CF.

El defensa valencianista denunció hace justo un año (el 4 de abril de 2021) haber sufrido un insulto racista por parte de Juan Cala durante el encuentro entre el Cádiz CF y el cuadro che disputado en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza). De hecho, el equipo visitante llegó a abandonar el terreno de juego.

Nunca una acción fue investigada con tanta profundidad como la denunciada por Diakhaby y el Valencia, pero nunca se pudo demostrar la existencia del insulto y tanto LaLiga como el Comité de Competición dieron carpetazo al asunto. Se analizaron imágenes y audios. No hubo insulto a tenor de la investigación.

En la actual temporada 2021/22, en el duelo de la Copa del Rey entre el conjunto che y el equipo amarillo, Cala fue expulsado en el minuto 84 y cuando se marchaba camino del vestuario fue abordado por Diakhaby sin venir a cuento. Un gesto de provocación del central francés que no pasó a mayores porque el lebrijano no entró al trapo.

Y en el primer domingo de abril, otro numerito de Diakhaby. José Mari fue expulsado en Mestalla y como es lógico, no tuvo prisa en salir del campo consciente de que había que conservar el empate. Entonces apareció el zaguero local para dejar su huella. Cogió por el cuello al capitán del Cádiz CF y lo tiró al suelo. Una acción que le valió la cartulina amarilla aunque pudo haber visto la roja si el árbitro hubiese sido más valiente.

Isidro Díaz de Mera Escuderos optó por no complicarse la vida con el equipo de casa. De hecho, el árbitro no contó con precisión en el acta lo que había sucedido. Dijo que amonestó a Diakhaby por "discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza". No mencionó el agarrón por el cuello.