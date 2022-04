Sergio González: "Es un punto muy trabajado, que nos refuerza"

José Bordalás: "El Cádiz no nos ha permitido crear porque no ha tenido problemas en hacer faltas tácticas"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, valoró de forma positiva dejar la portería a cero pero no el empate. "Es verdad que haber encajado sólo un gol en los últimos partidos, y además en propia puerta, dice mucho de la mejora del equipo a nivel defensivo, pero queríamos conseguir una victoria para la afición ante un rival muy ordenado, que no nos ha permitido crear, muy serios, aguerridos, sin problemas en hacer faltas tácticas, lo que ha parado un poco el ritmo y nos ha privado de generar más peligro. No ha sido el mejor partido a nivel ofensivo". El dibujo. "Empezamos con tres centrales, luego pasamos a un 4-4-2, pero la tónica es la misma. También tengo que decidir como entrenador para proteger a algunos jugadores, no correr riesgos. El dibujo es lo de menos, al final lo importante es que el equipo tenga equilibrio defensa-ataque. Arriba nos ha faltado claridad, agresividad para generar ocasiones". Las plazas europeas. "Llegar a Europa es muy difícil. Una racha buena no te garantiza nada porque por encima nuestra hay que equipos que han demostrado que son muy buenos. Nosotros tenemos que fijarnos en nosotros, en sumar puntos, empezando por el partido de la próxima jornada con el Rayo y sabiendo que luego nos aguarda una final (Copa del Rey) contra el Betis".