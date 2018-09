"Hay que dejarles hacer pocas cosas"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, se deshizo en elogios al Real Oviedo durante la rueda de prensa previa al encuentro de la tercera jornada que ofreció ayer en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) después de la última sesión antes del partido de esta tarde. Ve al cuadro carbayón como un contrincante peligroso que además ha confeccionado su plantilla con celeridad. "Es un rival que ha hecho las cosas pronto y bien, es un firme candidato a estar arriba. Llega a la Liga con un equipo hecho, con los jugadores que quería traer, alguno incluso que estaba en nuestra órbita".

El preparador cadista considera "importante" el encuentro contra la escuadra entrenada por Juan Antonio Anquela porque "son tres puntos" ante un adversario complicado con el que hay una cierta relación de rivalidad. "Parece que la hay desde aquel play-off. Yo no estaba aquí entonces, pero algo he notado".

Del cuadro asturiano explicó que es un rival "de hacer contragolpes que trata bien el balón con tres mediocentros. Como les dejemos hacer cosas nos equivocaremos. Hay que dejarle hacer pocas cosas. Cuando jugó en su campo dominó y empató y cuando lo hizo fuera ganó sin dominar", expuso el inquilino del banquillo del conjunto amarillo.

Cervera es consciente de que su equipo tendrá que ofrecer una versión positiva en un examen de elevada exigencia que además contará con un césped nuevo en el estadio Ramón de Carranza. "Me han dicho que el terreno está bien. Nos ha venido bien lo de Valladolid -el tapete del José Zorrilla presentó un aspecto lamentable en el reciente choque entre el conjunto pucelano y el Barcelona- para que la gente se preocupe más por el estado del césped".

Edu Ramos firmó por el Cádiz el pasado jueves y entra en una convocatoria de carácter global porque están citados todos los jugadores a falta de los descartes, que se producirán esta tarde. "No me gusta convocar a alguien que acaba de llegar, pero el fútbol así. Decidiremos el sábado", apuntó Cervera.

Por su parte, el entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, sostiene que su equipo llega en un buen momento al partido pero es consciente de que se trata de un choque harto complicado. "Llegamos bien, aunque vamos a jugar contra uno de los equipos más difíciles de la categoría", afirmó ayer en alusión al conjunto amarillo". El técnico tiene las ideas claras sobre su equipo: "Lo que pido es fácil de hacer: le pido a cada uno lo que sé que puede dar. Estoy contento con lo que hacemos a diario y con cómo entrenamos, y los partidos no han salido mal, pero hoy es blanco y mañana negro, hay que tener tranquilidad", advirtió el técnico jiennense.

Anquela dijo que "atrás concedemos en errores puntuales y lo hicimos el pasado sábado ante un buen equipo que también atacó, el Córdoba. Estamos preparados para competir y eso en Segunda es importante. Hay que saber jugar sin balón y saber defender y hacer todo eso en conjunto", añadió.