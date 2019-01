“Hemos competido bien ante un gran rival”

El entrenador del Cádiz ha valorado de forma positiva el punto sumado este viernes en el Ramón de Carranza contra el Granada, tras un partido muy equilibrado y marcado por la ausencia de oportunidades claras. Las defensas se impusieron claramente a los ataques.

“Nosotros preveíamos algo parecido que sólo lo cambiaría un gol que hiciera que el rival se desarmara o hiciera cosas diferentes, pero en el fondo sólo nos diferencia los jugadores porque la forma es la misma o parecida. En el cómputo general el empate es más o menos justo, pero si buscas la letra pequeña nosotros hemos tenido 3 ó 4 ocasiones en las que hemos podido poner nervioso al portero. El equipo ha competido bien ante un gran rival”.

Si en vez de fútbol se tratara de boxeo, igual el Cádiz hubiese merecido la victoria. El técnico no lo niega. “Cuando ha habido 10 minutos que un equipo ha estado por encima del otro, el Cádiz ha sido mejor. El cabezazo de Lekic, la de Manu, y ellos una. Pero ante equipos así si te equivocas, pierdes. Son muy buenos”.

Afortunadamente, sus hombres confirmaron que lo de El Sadar fue un muy mal día. “Nunca dudé que lo del otro día fue un mal partido, por el parón o por lo que fuera. Sabemos que jugando así, de una manera que igual no es atractiva, estamos más cerca de lo que queremos. La experiencia me dice que de la otra forma somos más perdedores que ganadores. El rival también invitaba a jugar serio”.

Lógicamente, admite que a ojos de la afición el espectáculo no ha sido precisamente brillante. “Partidos tácticos no gustan, está claro, pero nosotros no somos espectadores sino entrenadores; no vengo a disfrutar sino a sufrir”.

Preguntado por tres nombres propios, reconoce que Álex es “de los mejores jugadores de la categoría con el balón, pero tiene la mala suerte de que está en un equipo en el que el entrenador le obliga a hacer muchas cosas sin balón”. Sobre Salvi recuerda que “en nuestro equipo tiene mucha importancia el juego de los extremos porque no somos de salir por dentro; la lesión ha sido más larga de lo esperado y le falta coger el tono”. Y respecto a Edu Ramos, afirma que “es una gran pena que no pueda jugar lo que debe jugar, pero como profesional en el día a día y como jugador te gustaría tenerlo siempre”.

Por último, hace un balance positivo de la primera vuelta y lo proyecta a lo que queda de Liga con optimismo moderado. “El primer año con 64 puntos nos metimos y el segundo no. Creo que hacer esos puntos este año sería buenísimo, casi el doble de los que tenemos ahora. Para mí el balance de la primera vuelta es que al principio no éramos tan malos ni luego tan buenos. Debemos intentar hacer los puntos que hemos hecho pero no dando la imagen de algunos partidos al principio ni creo que con una racha como la que tuvimos”.