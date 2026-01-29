Coke protagoniza un incidente violento con dos jugadores del Atlético Sanluqueño

El que fuera miembro del cuerpo técnico de Paco López en el Cádiz CF la temporada pasada, Coke Andújar, copropietario junto a Juan Cala -coordinador de la dirección deportiva del club cadista- del Atlético Sanluqueño, protagonizó el pasado fin de semana, según se ha conocido, un incidente violento con dos jugadores del equipo gaditano durante el partido ante el Antequera en tierras malagueñas.

El ex sevillista llegó a las manos con Javi Feria y Dani Satoca. Según ha publicado Orgullodenervión, al primero, tras ser sustituido, lo agarró por la pechera y lo empezó a zarandear, recriminándole lo mal que estaba jugando y acusándolo de estar riéndose de él. Además, lo culpó de pegar patadas a los compañeros en los entrenamientos semanales.

Posteriormente, en el incidente con Dani Satoca, según testigos presentes, tuvo que intervenir la Policía. El jugador recibió un pelotazo en la cara y quedó conmocionado, siendo sustituido y pidiendo permiso para marcharse al vestuario. Fue ahí, donde, al parecer, apareció Coke, quien lo agarró, según denunció, al futbolista por el cuello y le habría gritado "hijo de puta" y "sólo te ha faltado celebrar los goles del Antequera". El jugador se deshizo de él de un empujón e intervino la Policía para separarlos.

El Atlético Sanluqueño milita en el grupo 2 de Primera Federación y está luchando por salir de los puestos de descenso directo. Según el relato publicado por este medio, parece que el mal ambiente de la plantilla on el club viene desde que Cala comunicó a los jugadores que debían abandonar el club antes del 2 de febrero y que detrás de ello está un acuerdo con el Cádiz CF para reforzar el equipo con jugadores de su cantera, tal y como está sucediendo, lo que ha encendido los ánimos entre ambas partes.