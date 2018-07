El club, eximido de inscribir las acciones de Sinergy

Una providencia del magistrado Pablo Sánchez, titular del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Cádiz, tumba el requerimiento de Sinergy para inscribir las acciones que en teoría volvía a sus manos tras la anulación de la subasta. Pero Sinergy sufre un revés porque, pese a que hay una sentencia que anula la subasta, en la práctica no hay una fórmula para que las acciones vuelvan a su poder y el Cádiz evita tener que inscribirlas en el libro del club.

"A la vista del escrito presentado por el secretario general del Cádiz Club de Fútbol (Martín José García Marichal), debe accederse a lo solicitado y en consecuencia procede dejar sin efecto el requerimiento efectuado a dicha entidad de fecha 18 de mayo de 2017 y a la vista de lo solicitado por la entidad actora, relativo a la restitución de las acciones que fueron subastadas, procede efectuar dicho requerimiento a los demandados", señala el ejuez en la providencia.

Eso significa que no es al Cádiz al que corresponde restituir las acciones, sino a la parte demandada por Sinergy, que es Antonio Muñoz. El club considera que no es parte de un procedimiento que afecta a Sinergy y al propio Muñoz.

Pero la providencia del juez dicer algo más. "Queda sin efecto el requerimiento efectuado al Cádiz Club de Fútbol relativo a la emisión del certificado de inscripción de las acciones, pues ciertamente dicho requerimiento es contrario a lo resuelto en auto de fecha 18 de mayo de 2017". Ese auto reflejó en su día que "no ha lugar a la solicitud relativa a la anotación en el libro registro de socios toda vez que en la referida sentencia se hace constar que el libro se había extraviado".

La sentencia que anula la subasta de las acciones celebrada en diciembre de 2013 sigue vigente, pero en opinión del Cádiz es "inejecutable" en opinión del secretario del Consejo de Administración del club, Martín José García Marichal, quien explicó ayer a este periódico que "a día de hoy Sinergy sigue sin ser accionista del Cádiz y no lo va a ser". La sentencia "no va a tener efectos", añadió.

La no inscripción de las acciones de Sinergy -en la actualidad no llegaría al tres por ciento- supone un varapalo para el grupo defendido por el letrado Enrique Rodríguez Zarza, que ha solicitado personarse como acusación particular en la Operación Líbero pero al no constar de manera oficial como accionista del club lo va a tener complicado.

De hecho, el Cádiz está tratando de que Sinergy no sea admitido en el procedimiento que se está desarrollando en la Audiencia Nacional.