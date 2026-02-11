La clasificación se rompe y el Cádiz CF se queda en la peor parte

Las cuatro derrotas consecutivas del Cádiz CF llegan cuando la clasificación de Segunda División parece dividirse en dos. Los nueve primeros clasificados están en la guerra del ascenso directo y el 'play-off', mientras que el resto se divide entre los que aspiran a acercarse a ese vagón de cabeza y los que luchan por evitar el peligro del descenso.

La mala dinámica del equipo amarillo en el último mes de competición le ha sacado del bloque de cabeza y le sitúa en una inquietante undécima posición. Queda un mundo (17 jornadas), pero la tabla deja esos detalles que pueden marcar de cara al futuro.

Antes de acumular esta espiral tan adversa, el Cádiz CF era uno de esos candidatos en segunda línea para asaltar las plazas más preciadas. Sin embargo, las cuatro derrotas seguidas le han sacado de un empujón de esa pelea a la que le puede costar acercarse de nuevo por las malas sensaciones que transmite el equipo.

En la parte alta, el caso del Castellón es el más llamativo después de aplastar al Valladolid en Zorrilla (0-4). Pero es que el Racing de Santander, el Deportivo y el Almería no levantan el pie en busca de los dos puestos que dan el ascenso directo.

Málaga, Las Palmas, Burgos -próximo adversario del Cádiz CF-, Sporting de Gijón y Córdoba sujetan la parte final de la cuerda de los que son, ahora mismo, candidatos a esas eliminatorias para dar el salto de categoría. Al equipo cordobés, el del ex cadista Iván Ania, le queda un partido por jugar contra el Ceuta que, en caso de ganar, abriría aún más la brecha de los nueve primeros respecto al resto.

Las cuatro jornadas nefastas para los de Gaizka Garitano tienen un alto precio como estar con 34 puntos, a seis del 'play-off', y siete por encima de la zona de descenso, que se mira de reojo sin decirlo nadie cuando se habla de que lo primero son los 50 puntos.