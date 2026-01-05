El Ceuta hace historia a costa del Cádiz CF

La AD Ceuta FC se ha confirmado en la primera jornada del año -la vigésima del campeonato- como equipo revelación de LaLiga Hypermotion al ocupar por primera vez en su historia posiciones de 'play-off' de ascenso a Primera División. El conjunto caballa, con varios ex del Cádiz CF en sus filas (el lateral zurdo José Joaquín Matos está siendo el más destacado), se postula como aspirante a la gloria y supera con creces las expectativas enfocadas a la permanencia en su condición de recién llegado a la categoría de plata procedente de Primera Federación.

A falta de un solo capítulo para que finalice la primera mitad del torneo en Segunda, el equipo entrenado por José Juan Romero se ha situado en la sexta posición de la clasificación con 32 puntos y en plazas que dan acceso al 'play off' de ascenso.

Además de su triunfo que obtuvo el pasado domingo 4 de enero ante el Andorra por 2-1 en el estadio Alfonso Murube, el empate a dos goles entre el Deportivo de La Coruña y el Cádiz CF en Riazor en el partido que cerraba la jornada ha dejado a los ceutíes en esa posición en la tabla en detrimento del cuadro gaditano, que ha bajado al séptimo peldaño.

El equipo ceutí, pese a ser un recién ascendido, está, además, a cinco puntos del ascenso directo y ha conseguido alejarse ya en diez puntos de los puestos de descenso, que abre el filial de la Real Sociedad con 22.

El Ceuta ha logrado esta clasificación después de enlazar seis partidos consecutivos sin perder con victorias sobre el UD Almería (3-2), el Real Burgos (1-0), la Real Sociedad B (1-3) y el Andorra (2-1) así como dos empates, uno a domicilio ante el Granada CF (1-1) y otro en casa con la UD Las Palmas (1-1).

El Cádiz CF se enfrentó al Ceuta en el Nuevo Mirandilla el pasado 28 de septiembre en el choque correspondiente a la séptima jornada de Liga que se resolvió con empate a cero. Después de tres victorias (contra Mirandés, Albacete y Eibar), fueron los primeros dos puntos que volaron del santuario cadista esta temporada.