El Cádiz CF afronta la semana con poco descanso y novedades

La expedición del Cádiz CF regresa de La Coruña con el buen sabor de boca que dejó el empate (2-2) contra el Deportivo pero apenas hay tiempo para detenerse en el análisis de ese partido porque el calendario se aprieta. Y es que el conjunto amarillo cerró la 20ª jornada de LaLiga Hypermotion el domingo 4 de enero e inaugurará la 21ª (la última de la primera vuelta) el viernes 9 con el encuentro ante el Sporting de Gijón que supone la primera cita del año 2026 en el estadio Nuevo Mirandilla (a partir de las 20:30 horas).

Sólo hay cinco días entre un partido y el siguiente y el objetivo más inmediato es recuperar energías para llegar en las mejores condiciones al compromiso en casa. El cuerpo técnico diseña un plan de trabajo diferente que incluye alguna sesión específica para una parte de la plantilla.

Así, el Cádiz CF inicia la semana con un entrenamiento el lunes 5 de enero (10:00 horas) en el campo principal de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) con participación de los futbolistas no convocados para el partido de Riazor y lesionados.

El resto de las sesiones se desarrolla con la totalidad del grupo (los jugadores disponibles). El equipo trabaja todos los días en El Rosal a puerta cerrada. El martes, día de Reyes, a las 11:30. El miércoles y el jueves, a las 10:30. Y el viernes, día de partido, a las 10:15 para ultimar los detalles. El sábado habrá una sesión de recuperación (10:15) y el día de descanso será el domingo.

La novedad para el duelo contra el Sporting es el regreso de Iza Carcelén tras cumplir un partido de sanción y en el club esperan haber resuelto la inscripción de Jerónimo Dómina. El delantero viajó a La Coruña pero no pudo figurar en el acta al no llegar la documentación a tiempo, pero en principio no debería tener problemas para entrar en la próxima convocatoria y debutar como cadista de manera oficial si Gaizka Garitano lo considera oportuno.

Salvo sorpresa, no se espera que lleguen fichajes esta semana. El club se movió con celeridad con las contrataciones de Antoñito Cordero y Dómina y ahora se toma el mercado de invierno con más calma con la prioridad de un defensa central. No hay prisa mientras la dirección deportiva se mueve con discreción.