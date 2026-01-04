Clasificación: el Cádiz CF empieza el año fuera del ascenso pero muy metido en la pelea

El Cádiz CF compareció a la viségimo jornada de LaLiga Hypermotion (la primera de 2026) ubicado en la sexta posición y no le quedaba otra solución que lograr la victoria para no perder su plaza en la zona de provilegio.

El conjunto amarillo dio la cara en Abanca-Riazor y extrajo un empate (2-2) frente al Deportivo de La Coruña en el encuentro que la noche del domingo 4 de enero clausuró el fin de semana en la categoría de plata. No ganó pero tampoco perdió. La igualada puede aumentar de valor con el tiempo, sobre todo si el próximo viernes 9 (20:30 horas) es capaz de doblegar al Sporting de Gijón en el estadio Nuevo Mirandilla.

El Cádiz CF cerró el capítulo número 20 e inaugurará el episodio 21 con el objetivo de completar la primera vuelta con un triunfo que le permita seguir cerca de sus rivales directos en la contienda por el ascenso.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano baja una posición y pasa de la sexta la séptima en el arranque del nuevo año. Acredita una cuenta de 31 puntos y es superado por el sorprendente Ceuta, un recién ascendido que se cuela en la zona de 'play-off' con 32 después de imponerse (2-1) al Andorra.

El Cádiz CF está a un solo punto del cuadro caballa y a dos del Dépor, quinto con 33. El Castellón ocupa el cuarto lugar con 34 tras arrollar (4-1 al Huesca). Tercero es el Almería con 35 después de tumar (3-2 al Granada).

Los gaditanos están algo más lejos de las plazas de ascenso directo: a seis puntos de la segunda que ocupa la Unión Deportiva Las Palmas con 37 (los canarios ganaron 1-2 en el terreno del Real Zaragoza) y a siete del liderato qoe sigue ostentando el Racing de Santander tras firmar una equis (1-1) a domicilio ante el Real Valladolid.

El Cádiz CF dispone de una ventaja de un punto sobre el Sporting (su próximo adversario), octavo con 30, y de dos sobre Málaga, Burgos y Córdoba, noveno, décimo y undécimo con 29. El Sporting perdió (1-3) contra el Málaga y Córdoba venció (2-0) al Burgos. El Real Valladolid se queda algo rezagado, 12º con 25 puntos.