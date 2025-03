Cervera habla de su pasado en el Cádiz CF antes de un partido especial para él

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, reconoció el viernes 21 de marzo que el próximo domingo vivirá un partido "especial" ante el Cádiz CF, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, y quiso aparcar la polémica derrota en Santander sin dar a conocer su opinión de los audios del VAR porque si lo hiciera, le sancionarían.

El técnico del conjunto blanquiazul subrayó que la etapa más brillante de su carrera como entrenador la vivió en el club gaditano, donde consiguió más éxitos durante "mucho tiempo", y donde dejó huella en el plano deportivo y personal. "Es donde mejor me ha ido, he dejado allí muchos amigos", admitió.

Cervera, además, explicó que se medirán a un equipo que ha conseguido "cerrar su portería" y que gana partidos "con muy poco, con individualidades que deciden partidos", lo que añade un mayor grado de dificultad al encuentro del domingo, el primero de los dos seguidos que afrontará el Tenerife en casa, ya que el viernes siguiente, día 28, se enfrentará al Granada.

El preparador del conjunto isleño sigue pensando que su equipo ha merecido más puntos de los que tiene, e incluso afirmó que ha hecho esta temporada, con él en el banquillo, algunos de los mejores partidos de toda su carrera como entrenador, "y no los hemos ganado".

Por ello, y dada la situación actual, preferiría "jugar mal y ganar", aunque también es consciente de que a largo plazo no es una buena terapia.

Preguntado por la polémica arbitral del pasado domingo en Santander, donde el colegiado no atendió la recomendación del VAR para anular el gol que le dio la victoria final al Racing (2-1), y que motivó incluso la publicación de un comunicado de protesta por parte del club, dijo que tiene su "opinión" tras escuchar los audios, pero no la expresa "porque me sancionan", pero aseguró que esa situación ya está olvidada.

"Pasó lo que pasó, y lo mejor es que lo vio todo el mundo. Fueron dos cosas seguidas, muy llamativas, que hicieron cambiar por completo el signo del partido", comentó en alusión a la rigurosa expulsión de César Álvarez y al posterior gol del conjunto montañés, tras una falta sobre Aitor Sanz.

En cuanto a su futuro, volvió a dejar claro que está dispuesto a hablar sobre su continuidad en el Tenerife, porque a pesar de los malos resultados y el probable descenso a Primera Federación, está trabajando "a gusto", pero no tiene noticias de las intenciones del nuevo consejo de administración, cuyo presidente, José Daniel Díaz, estuvo el viernes en el entrenamiento de la primera plantilla en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez.