El Celta espera aprender de la derrota de la pasada temporada en el estadio del Cádiz CF

El internacional estadounidense Luca de la Torre, futbolista del RC Celta, eludió el jueves 22 de febrero calificar como "una final" el partido del próximo domingo contra el Cádiz CF, que cierra la zona de descenso con tres puntos menos que el conjunto gallego.

"Es un partido muy importante, pero no creo que sea una final. Tenemos que hacer las cosas bien y jugar concentrados, así vamos a poder ganar. Recuerdo el partido de la temporada pasada, tenemos que estar listos para jugar este partido", manifestó en rueda de prensa.

El centrocampista, que cumple su segunda temporada en Balaídos, espera que el Celta aprenda de lo sucedido la pasada temporada en el Nuevo Mirandilla, donde fue derrotado por el Cádiz (1-0) en la penúltima jornada, en otro duelo dramático para ambos.

"Es un estadio muy bueno, el Cádiz es un equipo muy agresivo y su afición allí aprieta mucho. Eso no nos beneficiará, pero tenemos que centrarnos en el juego", indicó Luca de la Torre, quien asume que el Celta necesita "corregir" los errores que tanto le están penalizando en los últimos minutos.

Asimismo, el estadounidense no cree que el Cádiz CF que entrena el argentino Mauricio Pellegrino sea "muy diferente" al que se enfrentaron en la primera vuelta con Sergio González en el banquillo.

A nivel personal, reconoció que ha mejorado "mucho" a nivel defensivo en las disputas, y se ofreció a Rafa Benítez para jugar tanto en la banda izquierda como de mediocentro aunque a él le gusta más "jugar por el medio".

"Mis inicios en Vigo fueron difíciles porque no estaba jugando mucho, pero ahora me siento mejor porque ya estoy teniendo más minutos. He jugado mucho por la izquierda, pero creo que me encuentro mejor por el medio. Pero lo importante es ayudar al equipo en las dos posiciones", sentenció.