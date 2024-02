Las claves para que el Cádiz CF pueda vencer al Celta

El Cádiz CF afronta la que quizás pueda ser la semana más importante de la temporada 2023-24. Se juega seguir vivo en la compleja contienda por la permanencia. Si saca adelante su compromiso más inmediato, llegarán otras semanas más importantes.

Obtener la victoria sobre el Celta de Vigo el próximo 25 de febrero en el estadio Nuevo Mirandilla (26ª jornada de Liga) supondría salir de la zona de descenso en la que sufre en los últimos siete capítulos y se mantendría con opciones en la pelea por la salvación. Perder significaría el descenso casi seguro porque se quedaría a seis puntos del 17º clasificado y el golpe sería tremendo. Un empate tampoco valdría de mucho.

El conjunto amarillo necesita ganar más que nunca. ¿Es posible? Lo es si consigue dar un paso al frente cuando llega la hora de la verdad y el margen de error es equivalente a cero. Estas son algunas claves para que el Cádiz CF pueda optar a la victoria en un choque de máxima relevancia:

Creer: Es indispensable que el cuerpo técnico y los futbolistas confíen en su trabajo. Después 21 partidos ligueros consecutivos sin ganar (desde el pasado 1 de septiembre), es la hora de sumar tres puntos en un momento trascendental. Pese a su nefasta trayectoria, el equipo ha llegado a competir bien en algunos encuentros y se trata partir de esa versión positiva para dar un paso más hasta celebrar por un un triunfo.

Equilibrio en el juego: Si para el Cádiz CF es más fácil defender que atacar, lo primero es garantizarse la portería a cero para tener que marcar sólo un gol. Si recibe algún tanto, lo tendrá más difícil porque la cuesta un mundo acertar en el remate. Se trata de tener eficacia en las dos áreas y arriba aprovechas lo que se capaz de generar. Las acciones a balón a parado pueden ser determinantes.

Fortaleza mental: La cabeza no está sólo para despejar o marcar goles. El partido contra el Celta es una final para los amarillos y como tal deben afrontarla con una mezcla de corazón y cabeza, sin ser cautivo de los nervios, sin caer en la precipitación, sin venirse abajo si las cosas no van bien. Es indispensable saber aguantar la presión, que va en el sueldo. Y, sobre todo, no cometer errores.

Acertar en la alineación: Es fundamental que Mauricio Pellegrino dé con la tecla a la hora de confeccionar el once inicial. Hay futbolistas que no están bien y no deben tener sitio con todo lo que hay en juego.

Jugadores: Más allá de la función del entrenador, son los futbolistas los que tienen sacar del pozo al equipo. Es la hora de los valientes, el que se encoja no puede saltar al césped.

En casa: Doce de los 17 puntos que lleva el Cádiz CF los ha conseguido en su feudo (sólo cinco como visitante). Las dos únicas victorias que lleva las consiguió en el Nuevo Mirandilla. Las opciones de continuar en Primera División pasan por lo que se capaz de hacer en su estadio.

La afición: La hinchada no gana partidos pero ejerce una función esencial desde la grada. Está llamada a convertir el antiguo Carranza en una olla a presión. Sabe lo que se juega el equipo y a pesar de sufrir una decepción tras otra, estará dando su apoyo. Son los los jugadores los que deben dar la talla.