Cádiz CF - Celta: Pellegrino y Benítez, dos viejos amigos que ya se enfrentaron en Inglaterra

El Cádiz CF se juega buena parte de su supervivencia en Primera División en el partido contra el Celta de Vigo que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 25 de febrero en el choque encuadrado dentro de la 26ª jornada de Liga.

El conjunto amarillo no puede fallar en una cita considerada como una final. Ocupa zona de descenso en la 18ª posición con 17 puntos, a tres de un Celta que reside en la 17ª con 20. Si es capaz de ganar después de 21 encuentros seguidos sin hacerlo, arrebatará esa plaza a su adversario y se tomará un respiro fuera de la franja que conduce a Segunda División. Sin embargo, si pierde en casa se quedará a seis puntos de una salvación que se volvería muy complicada.

El caprichoso destino propicia un duelo de banquillos entre dos viejos amigos. Mauricio Pellegrino y Rafa Benítez encaran una cita de alta relevancia. Se conocen de sobra. El argentino se hizo cargo del equipo amarillo en enero como solución de urgencia tras la destitución de Sergio González. El madrileño entrena al cuadro gallego desde el pasado verano aunque está siendo muy discutido por la mala marcha de una escuadra que corres el riesgo de perder la categoría.

Benítez y Pellegrino se conocen desde hace dos décadas cuando coincidieron en el Valencia, el primero como entrenador y el segundo como futbolista. En el conjunto che trabaron una buena amistad que se prolongó en el tiempo.

De hecho, cuando Pellegrino colgó las botas y quiso hacerse técnico, tuvo un periodo de formación como segundo de Benítez cuando el español dirigió al Liverpool.

En unas declaraciones al diario Marca hace varios años, Pellegrino valoró de manera muy positiva su trabajo con Benítez, a quien no dudó en alabar. Comentó que "fue como un gran máster haber trabajado con Benítez. Ello me ha abierto no solo a nivel personal, sino a nivel profesional. He aprendido su manera de manejarse con los jugadores y su ética profesional, que siempre la defiende. Rafa es un entrenador muy didáctico, muy pedagogo. Estoy eternamente agradecido por los tres años que compartimos juntos -jugó una temporada allí-. Parte de mi formación se la debo a él".

Dos amigos pero ahora cada uno defiende sus intereses, como es lógico. Los dos buscan el mismo objetivo y será la primera que tengan un enfrentamiento deportivo en España. Ya vivieron duelos de banquillo pero en la Liga inglesa.

En la temporada 2017-18, Pellegrino era el entrenador del Southampton y Benítez del Newcastle. En el partido de la primera vuelta, ambos equipos empataron a cero en el terreno del conjunto que entrenaba el sudamericano. En la segunda, el Newcastle ganó claramente (3-0).

Cinco años más tarde, dos amigos se reencuentran en los banquillos conscientes de lo que se juegan sus respectivos equipos.