Cádiz CF - Celta: lesión de Fali y posible debut de Ousou

El Cádiz CF prepara a fondo el que se puede considerar hasta la fecha como el partido más importante de la temporada. El conjunto amarillo se enfrenta al Celta de Vigo el domingo 25 de febrero en un choque vital para poder seguir con vida en la encarnizada lucha por la permanencia en Primera División.

Mauricio Pellegrino se hizo cargo del equipo el pasado mes de enero y afronta el reto de enderezar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. De momento no lo ha logrado (dos puntos de 12 en sus cuatro primeros encuentros) y tratará de estrenar su casillero de triunfos en el quinto intento.

El técnico le da vueltas a la alineación que desplegará en una cita de máxima relevancia. Sabe que no puede contar con dos efectivos (Roger Martí por lesión y Lucas Pires por sanción, por lo que Javi Hernández volverá al lateral izquierdo) y Fali es seria duda por unas molestias que a día de hoy le impiden estar al cien por cien. El zaguero no se está ejercitando con normalidad esta semana y no es fácil que pueda llegar a tiempo.

Si el valenciano no está disponible, el míster tendrá que decidir por quién se inclina en el centro de la defensa en un partido catalogado de final. Víctor Chust parece que en principio tiene una plaza fija y faltaría por saber la identidad del ocupante de la otra. Con Momo Mbaye fuera de la ecuación salvo sorpresa (aún no ha tenido minutos desde el aterrizaje de Pellegrino), la duda está entre Jorge Meré y Aiham Ouosu en el caso de que Fali no se halle en condiciones de entrar en la convocatoria.

Ousou se unió al Cádiz CF hace pocas semanas en el mercado de invierno y es el único de los tres jugadores que llegaron en ese período que aún no se ha estrenado. Sí lo han hecho el delantero Juanmi y el medio Diadié Samessékou.

El nuevo central milita en los amarillos cedido por el Slavia Praga tras su paso por el Hacken (Suecia) en la primera parte del curso. Ousou tiene una opción de compra por parte de la entidad cadista en el caso de que continúe en la máxima categoría.