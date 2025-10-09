La cara más amarga del buen inicio del Cádiz CF

El Cádiz CF ocupa la tercera posición en Segunda División después de ocho jornadas de Liga. Desde el inicio del campeonato, el equipo amarillo tiene el privilegio de moverse por la zona más deseada de la tabla clasificatoria. Nada que ver con el escenario de hace un año. El conjunto gaditano está siendo una buena sensación en resultados y en su planteamiento en el césped -con amplio margen de mejora en esto último-, pero todas esas buenas sensaciones colectivas tienen su cara amarga por otro lado.

Son ocho los partidos que lleva el Cádiz CF esta campaña y son cuatro los jugadores del primer equipo que todavía no han podido saborear algo de esos momentos. Un total de 21 jugadores han podido sentir estar sobre el verde defendiendo un proyecto común, si bien hay cuatro profesionales que están viviendo su particular calvario de diferentes maneras.

Gaizka Garitano todavía no ha alineado a David Gil, Jorge Moreno, Fali y Joaquín González. Cada caso es un mundo pero todos comparten en silencio la amargura de no estar entre los elegidos. Los profesionales del fútbol saben que este es un deporte donde lo colectivo tiene un papel clave, pero en muchas ocasiones sale un inevitable egoísmo de "yo el primero y después lo demás".

David Gil se lesionó a final de la pasada temporada y ya entonces se perdió las últimas cuatro jornadas, a las que hay que sumar las ocho del presente curso. En su ausencia, Víctor Aznar se ha hecho fuerte hasta el punto de que una vez que el madrileño está ya recuperado y ha estado en una convocatoria, el entrenador del Cádiz CF mantiene su confianza en el canterano. No obstante, Gil no acudió a Las Palmas debido a unas molestias.

Fali se lesionó en los primeros días de agosto, en un amistoso de pretemporada, y pese a un intenso proceso de recuperación, finalmente el quirófano ha sido el desenlace menos deseado y el central tiene que esperar a una recuperación más extensa en el tiempo. No ha tenido ocasión de jugar ni de ir convocado.

El de Jorge Moreno es el caso que genera más dolor interno. No ha estado aquejado de problemas físicos y desde la primera semana de competición ha estado en todas las convocatorias. La cuestión es que la puerta a salir al césped se mantiene cerrada a pesar de la baja de Fali y la convocatoria internacional de Bojan Kovacevic, que en su partido ausente tuvo en Pelayo Fernández al recambio elegido por el entrenador.

Y el último caso es el de Joaquín González, quien en dos meses de Liga ha alternado estar en la convocatoria y lesionado. Cuatro veces citados, el centrocampista es otro que continúa sin estrenarse de amarillo en partido oficial y que tiene caro encontrar un hueco en una demarcación en la que Garitano tiene a sus preferidos.