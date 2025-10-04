Convocatoria del Cádiz CF para el partido ante Las Palmas: frenazo de David Gil y una novedad

El Cádiz CF afronta el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion con una convocatoria muy parecida a la del reciente duelo ante el Ceuta (0-0). El entrenador, Gaizka Garitano, pierde a un efectivo pero recupera a otro de cara a una visita a uno de los recién descendidos de Primera División.

Los futbolistas que integran la expedición tenían previsto desarrollar una sesión el sábado por la mañana en la Ciudad Deportiva de Las Palmas en el último ensayo antes del encuentro que se disputa la noche del domingo 5 de octubre en el estadio Gran Canaria. El conjunto gaditano tratará de mantener su condición de invicto ante un rival que repite cita en su feudo tras perder hace una semana ante el Almería (0-1).

El preparador cadista se lleva a 23 jugadores a territorio insular. Se cae de la lista David Gil, obligado a descansa por unas molestias. El portero se había estrenado en la convocatoria en el partido frente al Ceuta (ocupó plaza en el banquillo) una vez que tenía ritmo en los entrenamientos tras recuperarse de la intervención de una rodilla a la que fue sometido el pasado mes de mayo. Sin embargo, ahora se ve obligado a parar con la esperanza de que pueda volver lo antes posible. El guardameta Fer Pérez se mantiene una semana más con los mayores y se une Rubén Rubio. El Cádiz CF viaja con tres guardianes de la portería.

La baja de David Gil se une a las ya conocidas de Fali, Joaquín González y De la Rosa. El central y el medio aún no han debutado esta temporada y el extremo se ha perdido los últimos cuatro capítulos después de ser titular en los tres iniciales y ser sustituido en el envite contra el Albacete por problemas en una pierna.

La principal novedad es el retorno de Efe Aghama tras quedarse fuera del choque contra el Ceuta por un leve esguince de tobillo del que ya se ha recuperado. Su vuelta supone que no entra esta vez el canterano Ismael Álvarez.

Los 23 futbolistas del Cádiz CF que forman parte de la convocatoria son Víctor Aznar, Fer Pérez, Rubén Rubio, Iza Carcelén, Alfred Caicedo, Jorge Moreno, Iker Recio, Bojan Kovacevic, Pelayo Fernández, Mario Climent, Raúl Pereira, Moussa Diakité, Álex Fernández, Sergio Ortuño, Yussi Diarra, Efe Aghama, Brian Ocampo, Suso, Iuri Tabatadze, Javier Ontiveros, Roger Martí, Dawda Camara y Álvaro García Pascual.