El Cádiz CF anuncia el color de su equipación para no coincidir con Las Palmas

El encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cádiz CF que se disputa el domingo 5 de octubre en el estadio Gran Canaria depara un duelo entre dos escuadras que habitualmente visten de la misma manera, con camiseta amarilla y pantalón azul.

Como es el Cádiz CF el que en esta ocasión ejerce de visitante en la octava jornada de LaLiga Hypermotion, le toca cambiar su indumentaria para evitar una coincidencia con su adversario que haría inviable el desarrollo del partido.

Así, la expedición cadista se desplaza este fin de semana territorio insular con una vestimenta que se dispone a usar por primera vez esta temporada 2025-26 después de siete capítulos.

Desde el propio club informaron de que el Cádiz CF empleará en el choque contra Las Palmas la segunda equipación, la que luce la camiseta de color rojo como el pendón gaditano.

El Cádiz CF está de estreno y aprovecha la novedad para lanzar una promoción de un 20% de descuento en la venta de la segunda equipación a través de la tienda online y en las tiendas físicas. La oferta es válida sólo hasta el lunes, señalan desde la entidad cadista.