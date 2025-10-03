Un ex jugador del Cádiz CF alaba a un ex entrenador del equipo amarillo: "espectacular"

Alejandro Castro González, conocido como Jandro, tuvo un breve paso por el Cádiz CF en la recta final de su carrera, con 36 años, después de haber pertenecido numerosos equipos. En el conjunto amarillo jugó la segunda parte de la temporada 2015-16, la del ascenso de Segunda B a Segunda de la mano de Álvaro Cervera.

Jandro era un medio de corte ofensivo que participó en 16 partidos como cadista y perdió protagonismo tras la llegada de Cervera al banquillo. De hecho, sólo jugó 24 minutos en un encuentro de la fase de ascenso.

Jandro salió del Cádiz CF al final de aquella campaña y vivió sus últimos años como futbolista en el Olímpic de Xátiva y La Nucía. Colgó las botas en 2019 y ahora es entrenador aunque está sin equipo después de haber dirigido al Amorebieta y al Cartagena en la categoría de plata.

El ex futbolista ha sido entrevistado por el diario As con motivo de los partidos entre el Girona y el Valencia y entre el Alavés y el Elche que se disputan este fin de semana porque el jugó en los cuatro equipos.

Jandro firmó una larga trayectoria como futbolista y fue digirido por numerosos técnicos. Preguntado por los entrenadores que le marcaron cuando era jugador, citó a tres técnicos, uno de ellos con pasado en el Cádiz CF aunque no coincidió con él en el conjunto amarillo: Raúl Agné.

Agné fue entrenador del cuadro gaditano en el segundo tramo de la temporada 2012-13 y el primero de la 2013-14, en Segunda B. Llegó en sustitución del recordado Ramón Blanco y un año y tres meses después fue relevado por Antonio Calderón. El técnico aragonés sumó 52 partidos oficiales en el banquillo cadista.

El ex jugador contó que "me marcó mucho César Ferrando porque cuando llegué al Mestalla vino con unas ideas nuevas que no habíamos visto. En Girona, Rubí y Agné me parecieron espectaculares a nivel táctico, de entrenamientos y por cómo veían el fútbol... De esto hace 15 años y eran entrenadores que hacían cosas diferentes.