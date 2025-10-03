Garitano subraya en qué tiene que mejorar el Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, ofreció el viernes 3 de octubre la rueda de pensa al partido contra la Unión Deportiva Las Palmas de la octava jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el domingo en el estadio Gran Canaria. El técnico es consciente de la dificultad de la visita al campo de un recién descendido que atesora un enorme potencial, pero confía en el trabajo de sus jugadores para poder obtener un resultado positivo. A su juicio, es uno los encuentros más complicados de la temporada que los gaditanos afronta sin conocer la derrota después de las primeras siete citas del calendario.

Garitano señaló que el Cádiz CF no es un equipo que "tenga la defensa" en bloque bajo. Explicó que para equipos que juegan desde atrás "necesitas robar más arrriba y si juegan Suso y Ontiveros tienen que ser también parte de la presión, de robar el balón porque el equipo contrario muchas veces tiene la pelota en su campo e intentamos robarlo".

Indicó el preparador cadista que "intentamos apretar arriba pero también hay que leer los partidos". Y es que "hay veces que no se puede" robar porque "el rival saca bien la pelota como hacen Las Palmas, Ceuta, Córdoba, Castellón... En eso son muy buenos, en otras cosas no son tan buenos. Nosotros somos muchos mejores en otras cosas por eso tenemos más puntos".

Aseguró que "no hay ningún equipo que tenga todo" y subrayó que "nosotros intentamos mejorar cosas y mantener lo que hacemos bien".

Garitano tiene claro cuál es la principal fortaleza del Cádiz CF y también su debilidad. Se trata de seguir haciendo lo que funciona, que no es otra que "seguir defendiendo igual de bien", y mejorar en la faceta ofensiva. "Tenemos que generar más ocasiones", dijo a modo de tarea que desea que su equipo realice ya desde este mismo fin de semana.

El técnico confirmó que el único futbolista que recupera respecto al duelo contra el Ceuta es Efe Aghama, por lo que Fali, Joaquín González y José Antonio de la Rosa se quedan fuera por problemas físicos.