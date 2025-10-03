El técnico de Las Palmas anticipa cómo jugará el Cádiz CF en Gran Canaria

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, no quiere que se genere una "psicosis" por los malos resultados de su equipo en casa, al tiempo que no ha revelado su plan para sustituir al sancionado Milos Lukovic el próximo domingo en el partido ante el Cádiz CF de la octava jornada de Liga.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes, García ha dicho también que ve "más cerca" la vuelta a la competición de futbolistas como Kirian Rodríguez y Sandro Ramírez.

El técnico asturiano insiste en que a pesar de la reciente derrota contra el Almería (0-1), la segunda de la temporada y la segunda como local, hay que tener "paciencia" con el "proceso" en el que está inmerso el equipo amarillo, que ha encajado goles de todos los rivales a los que ha recibido en el Estadio de Gran Canaria, pero solo uno fuera de casa, donde permanece invicto, y destaca que sea el menos goleado de LaLiga Hypermotion junto a Deportivo de La Coruña, Valladolid y el propio Cádiz.

Luis García mantiene la incógnita de cómo afrontará la baja del delantero serbio Milos Lukovic, castigado con dos partidos de suspensión por escupir a un rival, una sanción que, en su opinión, es "incomprensible" porque "no hay una imagen clara o meridiana" de la acción, después de que fuese desestimado el recurso que presentó el club.

El preparador ovetense ha dejado entrever la posibilidad de cambiar el dibujo táctico y jugar "con dos delanteros o con falso nueve", y entre los candidatos a entrar en el once inicial ha citado a Marc Cardona, Jeremía Recoba y Jesé Rodríguez, pero no a Jaime Mata; y tampoco ha garantizado que Jonathan Viera repita la titularidad que estrenó contra el Almería.

Por otra parte, subraya que para ningún equipo es fácil "atacar bloques bajos", como prevé que se plantará el Cádiz CF en el Estadio de Gran Canaria, porque se reducen los espacios y los jugadores necesitan estar "más finos" en determinadas zonas de ataque para mostrar su "talento" con menos tiempo para tomar decisiones.

Para este segundo partido consecutivo en casa, Luis García ha confirmado que el defensa Enrique Clemente está recuperado, por los que las bajas seguras, además del mencionado Lukovic, serán Mika Mármol y Sandro Ramírez.

Con Kirian Rodríguez, sin embargo, ha dejado la puerta abierta a que pudiera ser convocado próximamente, porque está afrontando "muy bien" su puesta a punto física, tras superar por segunda vez su enfermedad.

"Es un jugador diferente, sabe muy bien cuándo hay que acelerar o cuándo hay que frenar, parece que tiene ocho ojos para ver todo lo que hay a su alrededor, y cada vez está más cerca de poder participar; estoy convencido de que algún día os vais a llevar una sorpresa", ha apuntado.