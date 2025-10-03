Se repite la duda en el Cádiz CF

El Cádiz CF afronta el desplazamiento más largo de la temporada 2025-26 que le lleva a pasar el primer fin de semana de octubre en Gran Canaria para enfrentarse el domingo a la Unión Deportiva Las Palmas en el marco de la octava jornada de LaLiga Hypermotion. La expedición cadista tiene previsto entrenarse el sábado por la mañana en la Ciudad Deportiva de su adversario, en territorio insular, en el último ensayo antes del atractivo encuentro.

El equipo gaditano no conoce la derrota después de siete capítulos y su excelente trayectoria hace pensar en la continuidad del bloque por el que está apostando Gaizka Garitano.

Salvo contratiempo en forma de lesiones, la lógica indica que el técnico apostará en Las Palmas por la misma alineación que sacó en el reciente duelo contra el Ceuta. Si hace algún retoque, será mínimo. No se prevé novedad en la portería y en la defensa con Víctor Aznar, Iza Carcelén, Bojan Kovacevic, Iker Recio y Mario Climent. Moussa Diakité y Sergio Ortuño apuntan de nuevo al doble pivote y en zona de ataque Yussi Diarra, Suso, Iuri Tabatatdze y Álvaro García Pascual.

Iuri Tabatadze se estabiliza como titular en una de las bandas, en principio la derecha, y donde no hay un inquilino fijo es en la izquierda. De hecho, el georgiano puede pasar a ese costado como en otras ocasiones en función de cómo coloque las piezas el preparador cadista.

Se repite la duda del pasado fin de semana, con la diferencia de que esta vez el partido es fuera de casa y se supone que el Cádiz CF está obligado a ser aún más fuerte en defensa ante el previsible asedio del cuandro anfitrión. Efe Aghama fue titular en la última salida al terreno del Málaga pero fue baja frente al Ceuta por un esguince leve de tobillo del que ya se ha recuperado.

Garitano se inclinó ante el Ceuta por Diarra como tercer centrocampista, en su caso adelantado y cerca de Álvaro García Pascual. La incógnita es si el maliense vuelve a cumplr la misma misión o el técnico se decanta por un jugador de banda. Javier Ontiveros reapareció hace una semana y parece que volverá a tener minutos este domingo. La duda es si el entrenador alinea el marbellí desde el inicio o espera a la segunda mitad cuando se supone que el encuentro entra en su momento decisivo.