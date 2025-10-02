Efe Aghama da un paso en el entrenamiento del Cádiz CF

El Cádiz CF realizó el jueves 2 de octubre el tercer entrenamiento de la semana con la mente puesta en el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas que se juega en el estadio Gran Canaria el domingo 5 a partir de las 21:00 (horario pensinsular).

La octava jornada de LaLiga Hypermotion depara una complicada visita para el conjunto de Gaizka Garitano, que pretende prolongar su condición de invicto. El cuadro gaditano se prepara a fondo y es posible que haya alguna novedad si no en el once inicial sí en la convocatoria.

Y es que uno de los jugadores ausentes en el reciente encuentro ante el Ceuta trabaja con normalidad durante la semana. Efe Aghama se cayó de la lista al sufrir un esguince leve del que parece recuperado a tenor de las imágenes de la sesión deñ jueves difundidas por el club.

El joven futbolista (21 años) estrenó titularidad en el duelo andaluz ante el Málaga disputado en La Rosaleda pero no pudo tener continuidad en el siguiente compromiso debido a una pequeña lesión. Si se emplea sin incidencias en la sesión del viernes, tiene muchas papeletas para formar parte de la expedición cadista que viajará en avión a territorio insular. Otra cuestión es que encuentre hueco en la alineación.