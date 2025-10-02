Las Palmas - Cádiz CF: malos antecedentes, cambio de tendencia y goles de dos jugadores gaditanos en el último enfrentamiento

El Cádiz CF pone los cinco sentidos en la preparación del encuentro ante la Unión Deportiva Las Palmas correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el primer domingo del mes de octubre (el día 5) en el estadio Gran Canaria (a las 21:00 horas en la Península). Es una cita nada sencilla con un recién descendido que atesora un enorme potencial y que, pese a sus dificultades en el arranque de la tempoerada 2025-26, se mueve en la zona alta como inquilino de la octava posición con los mismos 11 puntos que el sexto (el Eibar) y a cuatro del cuadro gaditano, que ocupa plaza de ascenso directo.

La complejidad del partido se ve reflejada también en los antecedentes. El Cádiz CF ha visitado a Las Palmas en 24 ocasiones, incluida la primera vez en abril de 1959. Once duelos se han dirimido en Segunda, siete en la máxima categoría fútbol español y seis en el torneo copero.

El balance del Cádiz CF en su comparecencias en Las Palmas es poco alentador: sólo cuatro victorias, cinco empates y nada menos que 15 derrotas. Traducido en porcentajes, un 16,6% ganados, un 20,8% resueltos con tablas y un 62,6% perdidos. No se marchó de vacío en un 37,4% (entre triunfos y empates). Los goles también desvelan la complicada misión a domicilio: 19 a favor y casi el doble en contra (37). Dejó cinco veces la portería a cero y sin quedó sin marcar en la mitad de sus visitas (12 partidos sin ver puerta).

La historia juega en contra de los gaditanos, aunque hay un dato para la esperanza porque en los tiempos más recientes se produce un cambio de tendencia. En el siglo XXI, de los ocho envites disputados en territorio insular, la mitad (cuatro) finalizó con victoria cadista, dos con empate y otros tantos con derrota, con 13 tantos marcados y casi la mitad (siete) recibidos. No perdió en un 75% de los casos. Marcó en siete de esos ocho encuentros y no recibió gol en tres.

El precedente más cercano se remonta a la campaña 2023-24 cuando ambas escuadras se midieron cuando estaban en Primera División. Aquel choque terminó con empate a uno con goles firmados por futbolistas gaditanos. Se adelantó el equipo isleño en los compaes iniciales por medio del barbateño Pejiño e igualó Chris Ramos en la recta final.

Para el recuerdo queda el duelo que los dos equipos jugaron en el ejercicio 2018-19 con una contundente victoria del Cádiz CF por 0-3 y un triplete que llevó la autoría del extremo Darwin Machís con goles que anotó en los instantes finales en una secuencia de apenas cinco minutos.