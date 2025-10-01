Confirmada la sanción para delantero de Las Palmas que no podrá jugar contra el Cádiz CF

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) adoptó el miércoles 1 de octubre decisiones sobre el pasado fin de semana que afecta a la próxima jornada liguera tanto en Primera División como en Segunda. El Cádiz CF no sufre ninguna sanción pero sí su próximo rival.

El órgano disciplinario ha sancionado con un partido al defensa central del Málaga Einar Galilea, después de que el pasado fin de semana fuera expulsado por doble amonestación en el partido disputado en Burgos (2-1), de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion.

Además, impuso dos partidos de sanción al jugador del Rayo Vallecano Sergio Camello por su expulsión en la séptima jornada de LaLiga EA Sports frente al Sevilla, por menosprecio o desconsideración hacia los árbitros.

Camello fue amonestado en la prolongación del encuentro de Vallecas (m.90+2), por derribar de forma temeraria a un contrario, y después fue expulsado (m.90+7) por decirle al árbitro "eres un chulo", según reflejó en el acta el colegiado Jesús Gil.

Tras la disputa también de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion el Comité de Disciplina sancionó con dos partidos al jugador serbio de la Unión Deportiva Las Palmas Milos Lukovic, por conducta contraria al buen orden deportivo después de su expulsión frente al Almería, por escupir a un contrario según el acta arbitral.

Las Palmas pidió dejar sin efecto la expulsión y defendió que el jugador no actuó de esa manera, pero Disciplina desestimó sus alegaciones al entender que el club no aportó ninguna prueba que desvirtúa lo reflejado en el acta. Así, el delantero del cuadro canario no estará disponible para el encuentro ante el Cádiz CF que se disputa el próximo domingo en territorio insular.

El Comité también impuso un partido, por doble amonestación y consiguiente expulsión, a Adrián Embarba (Almería)