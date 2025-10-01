La buena noticia para Cala en el Sanluqueño que podría sacarle del Cádiz CF

El Cádiz CF ha empezado la temporada como pocos podían imaginar después de numerosos movimientos en la plantilla en una nueva etapa de fuerte reducción presupuestaria. El renovado proyecto que el club pone en marcha da buenos resultados al menos en los compases iniciales de LaLiga Hypermotion. El reciente empate en casa frente el Ceutano no emborrona el firme recorrido de un equipo que tras siete jornadas no conoce la derrota y ocupa plaza de ascenso directo en la segunda posición.

Juan Cala asiste con satisfacción al positivo arranque de curso después del arduo trabajo desarrollado durante el mercado de verano ya como nuevo responsable de la dirección deportiva. Se fueron muchos jugadores y llegaron otros con la idea de contar con un plantel rejuvenecido y ambicioso. Eso sí, el principal objetivo sigue siendo la permanencia antes de poder pensar en algo más.

El director deportivo del Cádiz CF puede estar contento por un doble motivo. Además de la marcha del conjunto amarillo, el club del que es propietario también ha comenzado la temporada con brillo. Compró el Atlético Sanluqueño con el ex fubolista Coke en 2022 y la escuadra de la costa noroeste de la provincia de Cádiz lidera el grupo 2 de Primera Federación con 9 puntos después de cinco jornadas. El equipo verdiblanco no conoce la derrota (dos victorias y tres empates) y sorprende con una puesta en escena que le conduce a lo más alto. El campeón de cada uno de los dos grupos sube directamente a Segunda.

Los dos equipos de Cala viven en zona de ascenso. Queda mucha tela que cortar a lo largo de la temporada pero en el mejor de los casos se puede dar la circunstancia de que el Cádiz CF dé el saltó a la élite y el Sanluqueño logre la gesta de acceder por primera vez en su historia al fútbol profesional, este caso a la categoría de plata.

Pero también puede suceder que el Cádiz CF no ascienda, si lo haga el Sanluqueño y los dos equipos coincidan en la misma división. En ese supuesto, Cala será el director deportivo del Cádiz CF y tendrá como rival a un club de su propiedad, por lo que puede darse un conflicto de intereses. Así, en el caso de que los dos conjuntos jueguen en la misma Liga, no es descartable que Cala tenga que dejar su cargo en el equipo amarillo, aunque en ese supuesto será por una buena noticia.