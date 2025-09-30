El Cádiz CF marca la diferencia con la portería a cero: mejor que nadie

El Cádiz CF no fue capaz de imponerse al Ceuta en el encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Mirandilla y se quedó con las ganas de asaltar el liderato, aunque continúa en la segunda posición (en ascenso directo) empatado a puntos (15) con el Deportivo de La Coruña. La escuadra gallega manda en la clasificación cuando las diferencias entre todos los equipos todavía son pequeñas.

La novedad en el partido contra el Ceuta fue que el Cádiz CF se quedó sin perforar la portería contraria por primera vez esta temporada. Había anotado en los seis envites anteriores hasta que en el séptimo sufrió un episodio de sequía que le impidió celebrar la victoria delante de su afición. Dispuso de algunas oportunidades pero no dio en la diana, el marcador no se movió durante los noventa y tantos minutos de juego y perdió sus dos primeros puntos en casa.

Nada novedoso fue, sin embargo, que el conjunto amarillo no recibiese un gol. Si por algo se caracteriza en estos compases iniciales del campeonato es por una consistencia que sólo se tambaleó en la visita a la Real Sociedad B de la que salió indemne a lo justo pese a que tuvo que buscar hasta en tres ocasiones el balón en el interior de su portería (empate a tres).

El Cádiz CF forma parte del cuarteto de equipos menos goleados de la Liga. Suma sólo cinco tantos en contra (una media de 0,7 por partido) como el Deportivo, el Real Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas.

Pero el conjunto entrenado por Gaizka Garitano marca la diferencia con un dato que le convierte en el más fiable en este tramo del curso. Es el que acumula más porterías a cero, un total de cuatro, por delante de las tres del Dépor y el cuadro pucelano. En el extremo opuesto están el Andorra, el Racing de Santander y el Mirandés, que reciben gol todas las jornadas. Andorranos y cántabros suplen sus carencias atrás con puntería en el área contraria.

La clave para poder luchar por dar el salto de categoría pasa por la solidez de la estructura defensiva. Los dos ascensos a la élite que lleva el Cádiz CF en lo que va de siglo XXI (en las campañas 2004-05 y 2019-20) los logró siendo el equipo menos goleado en el primero (sólo 30 dianas en contra) y el tercero en el segundo (39).

La portería a cero no garantiza el éxito al cien por cien pero lo pone más cerca. Si los gaditanos sostienen en el tiempo su seguridad en materia defensiva, estarán en condiciones de pelear por todo sin olvidar la faceta ofensiva. Después de siete jornadas y con sólo cinco tantos en contra, la proyección a día de hoy es de 30 a final de temporada, la misma ciufra que en 2005.