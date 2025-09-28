Así está el Cádiz CF en la clasificación tras el empate ante el Ceuta

El Cádiz CF aspiraba a lo más alto en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion. Tenía la oportunidad de convertirse en la escuadra con más puntos y por tanto colocarse como líder en solitario. Tras el empate (1-1) del Deportivo en el campo del Eibar la tarde del pasado sábado, el cuadro gaditano tenía que doblegar al Ceuta en el estadio Nuevo Mirandilla para poder ponerse al frente de la clasificación. Sin embargo, no logró darse el gustazo de mandar en el campeonato aunque no deje de ser una anécdota en los compases iniciales.

La victoria se resistió y el Cádiz CF no consiguió su objetivo. Hizo lo mismo que el Dépor al firmar una equis con el Ceuta (0-0) y por tanto no pudo arrebatarle la primera posición. En cualquier caso, el equipo entrenado por Gaizka Garitano prolongó su condición de invicto con esa igualada sin goles y no se quedó sin sumar, en este caso un punto de los tres que buscaba.

Los resultados de capítulo número siete no depararon movimientos en las dos plazas de ascenso directo a la máxima categoría del fútbol español. El Deportivo se mantiene en cabeza con 15 puntos, los mismos que atesora el Cádiz CF. La diferencia radica en el balance goleador: +11 los gallegos frente al +4 de los gaditanos.

Dépor y Cádiz CF comparten los dos puestos de privilegio aunque con distancias cortas sobre sus rivales. El recién ascendido Andorra sorprende con su ubicación en el tercer escalón con 14 puntos, uno más que el Racing de Santander, cuarto con 13. Completan la zona de fase de ascenso el Burgos y el Sporting de Gijón con 12, aunque el Real Valladolid (11 puntos) puede irrumpir en el cuarto peldaño si vence en su feudo a la Cultural Leonesa.